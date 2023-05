 Imparte Fiscalía General, charla denominada “Prevención y Atención de la Violencia Escolar”.

Morelia, Michoacán, a 4 de mayo de 2023.- Con la finalidad de fomentar en la juventud michoacana, una cultura de prevención y de denuncia de conductas que puedan derivar en actos delictivos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) impartió la charla denominada “Prevención y Atención de la Violencia Escolar”En el marco de esta actividad que estuvo dirigida a estudiantes del Internado Secundaria Técnica no. 13″, personal de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Violencia Familiar y de Género, expuso los diferentes tipos de delitos que se pueden configurar al interior de las aulas y la manera en la que se deben de prevenir.En ese sentido, Nadia Moreno Villalobos, experta en el tema, explicó que derivado del uso inadecuado de las redes sociales, muchas personas han incurrido en delitos como el sexting, stalked, srooming y doxing, que tienen que ver con la violencia digital en sus diferente formas, por lo que exhortó a las y los estudiantes a mantenerse alertas ante cualquier señal de que puedan ser víctimas de algún delito.Durante la conversación, el funcionariado hizo extenso el compromiso del Fiscal General, Adrián López Solís, de mantener acciones que garanticen un trato digno, especializado y sensible a cada sector de la sociedad, por lo que exhortó a denunciar cualquier hecho con apariencia de delito para que éstos no queden impunes.