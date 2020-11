Humberto González acuerda con Diana Carpio acciones para prevenir enfermedades por tolvaneras

Con la finalidad de emprender acciones coordinadas que contribuyan a resolver la problemática, que en materia de salud se genera por las tolvaneras en los municipios cercanos al Lago de Cuitzeo, el diputado Humberto González Villagómez se reunió con la titular de la Secretaría de Salud en Michoacán, Diana Carpio Ríos.



En la reunión el diputado por el Distrito de Puruándiro manifestó su preocupación por las condiciones en las que se encuentra el Lago de Cuitzeo, el cual cada día se encuentra más seco y ante los riesgos de salud que ello representa por las tolvaneras.



En ese sentido, con la titular de la Secretaría de Salud acordaron emprender acciones e ir juntos a hacer frente a esta situación, a fin de impulsar medidas para los municipios de la rivera del lago.



De tal forma se definieron las estrategias y las acciones a implementar para fortalecer y promover el cuidado de la salud de las y los michoacanos, especialmente sobre este tema que es una demanda muy sentida de la población de la región.



Humberto González subrayó que acudirá ante más instancias gubernamentales, tanto federales, como estatales y municipales, a fin de solicitar que se implementen acciones inmediatas para atender el problema sanitario que afecta a los municipios de Huandacareo y Cuitzeo, por las tolvaneras, con lo que se generan problemas en la salud de los habitantes de la región.



Además de que seguirá solicitando y haciendo lo que esté a su alcance para que la Cuenta del Lago de Cuitzeo sea declarada Zona de Restauración Ecológica, lo que permitirá frenar el grave deterioro que padece.



El diputado local manifestó su preocupación sobre la situación que priva en el lugar, por lo que reiteró que el Lago de Cuitzeo debe restaurarse, lo que permitirá que se le destinen políticas públicas, acciones y actividades integrales dirigidas al conocimiento de la diversidad biológica; de la conservación y del uso sustentable de los recursos naturales.



“El grado de contaminación que sufre la Cuenca no solo se materializa en los municipios colindantes al vaso del Lago, sino que aumenta al no existir suficiencia en el tratamiento de aguas residuales provenientes de la capital y de las zonas altas de la Cuenca, superando los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas y causando sedimentación”.



Urgió a que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que promueva ante el Ejecutivo Federal, la expedición de la Declaratoria para el Establecimiento de Zona de Restauración Ecológica en favor de la Cuenca del Lago de Cuitzeo.



“La problemática no se limita a las descargas de aguas residuales, ya que la ribera del lago se ve afectada por el sobrepastoreo, generando una pérdida de la capacidad de infiltración de agua, generando escurrimientos de materiales sólidos y provocando el almacenamiento de azolve”.



El diputado por el Distrito de Puruándiro subrayó que la pérdida de capacidad de captación de agua del Lago de Cuitzeo es un problema de suma importancia que debe ser atendido de manera inmediata, por lo que en apego a la capacidad operativa de la CONABIO como autoridad intersecretarial.