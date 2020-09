HAY APOYO Y COINCIDENCIA CON EL PROYECTO DE AMLO: CRISTÓBAL ARIAS

Ciudad de México, 1º de septiembre de 2020.- México requiere moralidad, austeridad y desarrollo con justicia. Hay apoyo, coincidencia y solidaridad con el proyecto de nación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó el Senador de la República Cristóbal Arias Solís, al referirse al Segundo Informe de Gobierno.

Anadió que el Gobierno de México ha enfrentado con profesionalismo el grave problema de salud pública que representa la Pandemia del Covid-19. Pese la crisis -apuntó- los apoyos que se han venido dando a los mexicanos más pobres, no se han suspendido en ningún momento.

“Se han destinado importantes recursos a personas de la tercera edad, jóvenes, personas discapacitadas, madres solteras; para los pequeños empresarios los programas de microcréditos son un apoyo muy importante para que la economía no se frene”.

El Senador Arias Solís explicó que desde el ámbito legislativo se ha contribuido con la Cuarta Transformación, con la reforma que elevó a rango constitucional los programas sociales para que la política de bienestar sea de Estado y disponga de los recursos necesarios para apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad.

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena indicó que el manejo de la economía ha sido acertado bajo la conducción del Presidente López Obrador: “tenemos una moneda firme, el consumo no ha caído. No se han tenido que contratar empréstitos, con recursos propios el país enfrenta el problema de salud.

El legislador michoacano destacó que en medio de las crisis de salud y económica, el país ha logrado avanzar en varios aspectos como el combate a la corrupción y a la inseguridad:

“El gobierno de López Obrador ha combatido la corrupción con efectividad y sin simulaciones. Desde el Congreso, se ha legislado contra la facturación apócrifa y para tipificar como delito grave el uso indebido de los recursos públicos. Se ha contenido al crimen; aunque las cifras no han bajado drásticamente, sí se ha ido neutralizando a la delincuencia; ésta dejó de crecer exponencialmente como vino ocurriendo hasta 2018. La Guardia Nacional viene incrementando su número de elementos, ya van cerca de 100 mil; hay ya instalaciones y cuarteles diseminados por la geografía nacional y se están construyendo más”.