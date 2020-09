Ante COVID-19 Michoacán demuestra que sabe construir y caminar su propio rumbo: Gobernador

Morelia, Michoacán, a 31 de agosto de 2020.- En medio de la doble crisis que empieza a dejar el COVID-19, Michoacán ha demostrado que sabe construir y caminar su propio rumbo, afirmó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.



“Como michoacanos debemos sentirnos muy orgullosos por lo que hemos hecho juntos, básicamente con nuestro propio esfuerzo y recursos. Hoy nadie le puede regatear a Michoacán que no hemos actuado frente una de las adversidades más complejas de la historia moderna, poniendo el hombro y ayudando, a esto le hemos entrado todos”, afirmó.



A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario reiteró a las y los michoacanos su llamado para que continuar cerrando filas para encarar la doble crisis que empieza a dejar el coronavirus.



“En estas horas, aún difíciles para la salud y la economía, no hay motivo político más importante, que el de cuidar la salud y salvar vidas. Estoy convencido de ello y el gobierno que yo encabezo seguirá en esa ruta; no vamos a abandonar a los michoacanos a su suerte”, les dijo.



Aureoles Conejo convocó a la población, a los compañeros del Gobierno del Estado, así como los gobiernos municipales, a aprovechar el momento y demostrar la responsabilidad de todos para cuidarse y seguir encabezando la batalla ante la crisis.



“Como gobiernos no debemos de parar ni bajar la guardia, tenemos que seguir trabajando con el sector salud, la Secretaría de Salud, las brigadas sanitarias y todo el gobierno, hasta el fin de esta pandemia”, apuntó.



Ante el escenario que deja la contingencia, el Gobernador recalcó que aún no se conoce por completo el verdadero tamaño de los severos efectos de la crisis en México, aún y cuando ya es catastrófico, con los casi 65 mil muertos por COVID-19 y una economía derrumbada.



“Como sociedad y gobiernos, esta crisis nos ha abierto muchas heridas, su cara más dolorosa es la muerte que deja a familias huérfanas, incompletas y sin fuentes de ingresos. Michoacán es grande, los michoacanos somos tenaces, determinados, no nos rajamos en los momentos difíciles” sostuvo.



Finalmente, Aureoles insistió a la población que para lograr contener los contagios es indispensable seguir respetando las medidas sanitarias como el quedarse en casa; uso de cubrebocas, lavarse las manos y mantener la sana distancia.



“El peligro no se ha ido, aún necesitamos del esfuerzo de todas y todos, de su compromiso y de su corresponsabilidad”, recalcó.