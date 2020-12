Habrá medidas más estrictas en Morelia por incremento de casos y muertes por Covid: Silvano Aureoles

Morelia, Michoacán, a 28 de diciembre de 2020.- El Gobernador Silvano Aureoles Conejo lanzó un nuevo llamado a las y los michoacanos para romper la cadena de contagios por COVID-19 en Morelia y municipios de mayor riesgo, pues de lo contrario, las medidas sanitarias se tendrán que endurecer.

“Debemos seguir cuidándonos, no bajar la guardia, la mejor forma de no enfermarnos y de salvar vidas, es acatando las medidas sanitarias, las cuales serán mucho más estrictas, conforme vaya aumentando el número de contagios y muertes; no voy a titubear si se requiere reforzar las medidas, porque lo más importante es salvar la vida de las y los michoacanos”, advirtió.

En la charla de este lunes, el mandatario estatal insistió en que se requiere de la responsabilidad de la población, ya que en Morelia se han tomado estrictas medidas, pero las personas siguen saliendo a la calle.

Silvano Aureoles informó que se han acordado medidas urgentes para detener el alarmante aumento de contagios y muertes en la capital del Estado, por lo que ahora el reto es evitar cerrar otra vez la economía michoacana.

“No queremos llegar a escenarios donde nuevamente se están cerrando todas las actividades, y por supuesto la restricción a la movilidad, si no hay otra alternativa se tendrá que hacer, sabemos del duro golpe que esto significa en el bolsillo de muchas familias, pero si la crisis se agudiza, lo más importante es salvar vidas”, indicó.

Además, el Gobernador informó que hoy en día en Michoacán, de cada 10 personas que se hacen la prueba, seis son positivas.

Y debido a este escenario, el Gobierno del Estado ha decidido sumar siete municipios, a los 15 que se han venido monitoreando de manera permanente, por el incremento del riesgo.

Estos municipios son: Morelia, Zitácuaro, Zamora, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Uruapan, Apatzingán, Maravatío, Zacapu, Hidalgo, Tarímbaro, Jiquilpan, Tacámbaro, Los Reyes; se sumaron, Puruándiro, Huetamo, Cuitzeo, Álvaro Obregón, Queréndaro, Sahuayo y Jose Sixto Verduzco.

Tras considerar que las capitales son muy importantes para contener la epidemia en los estados, por ser los lugares de mayor movilidad y número de habitantes, Silvano Aureoles garantizó que entre el estado y el municipio de Morelia, en coordinación con Seguridad Pública y la Guardia Nacional, se vigilará la aplicación de las medidas en todo el territorio michoacano.

“Si la epidemia no se controla en la capital, Morelia, sólo ese hecho puede llevarnos a semáforo rojo a todo el estado, por ello el Gobierno seguirá insistiendo en las acciones”, indicó.

Finalmente, insistió a las y los michoacanos evitar las reuniones y fiestas familiares con más personas de las que viven en casa, primordialmente para la celebración de Año Nuevo; usar de manera permanente el uso de cubrebocas y mantener la sana distancia, mientras que a los gobiernos municipales, el llamado fue a no relajar las medidas y cuidar a su población.



“Si bien es tema del gobierno, es también de responsabilidad social, de cuidarse en comunidad, pero también de responsabilidad individual”, acotó.