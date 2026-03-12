Morelia, Michoacán, 12 de marzo de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) llamó a la ciudadanía a adoptar hábitos saludables que ayuden a prevenir el desarrollo de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), en el marco del Día Mundial del Riñón.

La SSM explicó que estas afecciones suelen no presentar síntomas en sus etapas iniciales, por lo que la prevención y el monitoreo constante son las herramientas clave para salvar vidas y evitar tratamientos invasivos como la diálisis o el trasplante.

Llevar una vida saludable es el primer paso para proteger nuestros riñones, por lo que es fundamental mantenerse activo, ya que el ejercicio regular reduce la presión arterial y, con ello, el riesgo de daño renal. La dependencia enfatizó que el ejercicio físico debe complementarse con el control de peso y una alimentación baja en sodio y limitar el consumo de productos procesados para reducir la carga de trabajo de los riñones, además de asegurar una hidratación adecuada mediante el consumo de agua simple para facilitar la eliminación de toxinas.

La SSM resaltó que resulta esencial evitar hábitos nocivos como el tabaquismo, que ralentiza el flujo sanguíneo hacia los riñones, lo que afecta su funcionamiento. Se debe evitar la automedicación, especialmente el uso excesivo de analgésicos y antiinflamatorios, que pueden causar daños renales irreversibles.

Adicionalmente, es necesario controlar con regularidad el nivel de azúcar en sangre, dado que la diabetes es la principal causa de insuficiencia renal; asimismo monitorear la presión arterial para evitar la hipertensión.

Para quienes presentan factores de riesgo como obesidad o antecedentes familiares, es indispensable acudir a una revisión médica anual que incluya exámenes de orina y sangre para evaluar el estado de estos órganos vitales.

Por último, la SSM recordó que cuenta con pruebas de detección básica, y atención de especialistas en nefrología en hospitales como el General “Dr. Miguel Silva” de Morelia, donde se brinda seguimiento a casos complejos y, en caso de ser necesario, el programa gratuito de trasplante de riñón.