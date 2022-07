Guías de turismo de 9 entidades se capacitan en Michoacán

Morelia, Michoacán, 8 de julio de 2022.- Todo Michoacán es territorio de aprendizaje para un centenar de prestadores de servicios provenientes de 9 estados de la República, que recorren diversas regiones en el marco del XI Congreso Internacional de Guías y Turismo Michoacán 2022.

La Secretaría de Turismo del Estado puso en relieve que los participantes reciben capacitación enmarcada en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-08-TUR-2002 y NOM-09-TUR-2002, que establecen los elementos a que deben sujetarse los Guías Generales Especializados en temas o localidades específicas de carácter cultural, así como los guías especializados en actividades específicas.

Los estados presentes en la capacitación son: Chiapas, Guerrero, Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro y Michoacán.

El programa de estudios comprende 10 Conferencias, 8 talleres vivenciales y recorridos por 8 municipios de diversas regiones de la entidad.

De acuerdo con el marco legal, para acreditar los conocimientos de guías generales, los interesados deben presentar una evaluación teórica y práctica de cuando menos las siguientes materias: Arqueología; Arte Moderno y Contemporáneo; Arte Prehispánico; Arte Colonial; Etnografía y Arte Popular; Geografía Turística; Historia de México; Historia General del Arte; Relaciones Humanas; Conducción de Grupos; Legislación Turística, y Cultura Turística.

