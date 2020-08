Guardia Nacional detiene a 5 presuntos integrantes del CJNG en Zamora

Zamora, Mich.- 15 de agosto de 2020.- Cinco presuntos integrantes Cartel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos por los elementos de la Guardia Nacional. A los sospechosos les aseguraron un arma de fuego, droga, así como dos camionetas y una motocicleta con reporte de robo.

Sobre la detención se supo que los elementos castrenses realizaban recorridos en la comunidad de La Sauceda en este municipio de Zamora, cuando al circular por las calles Buenos Aires y Pirul observaron a los sujetos con actitud sospechosa junto a las unidades, por lo que les realizaron una revisión de rutina.

Al checar las camionetas encontraron un arma corta calibre 9 milímetros abastecida con un cargador con doce cartuchos útiles, así como un cargador para rifle AK-47, además de 95 dosis con cristal con un peso de 30 gramos, dos bolsas pequeñas con cocaína con un peso aproximado a los 30 gramos y tres gorras con las iniciales C.J.N.G.

Por lo anterior fueron requeridos, Jesús Guadalupe L., N., de 19 años de edad, vecino de Vista Hermosa, Ángel Eduardo C., M., de 25 años, Yair Alexis G., C., de 18 años de edad, así como Miguel Ángel J., B., de 22 años y Jesús Ismael C., M., de 18 años de edad, estos últimos vecinos del municipio de Ocotlán Jalisco.

También fueron aseguradas dos camionetas una de la marca Mitsubishi tipo L200, color blanco, con placas NL-432-72 de Michoacán, así como otra marca Volkswagen tipo Saveiro color blanco, con placas Z47BCF y una motocicleta Bajaj Pulsar color negro con blanco, modelo 2017 todas con reporte de robo.

Los detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades de la Fiscalía General de la República donde se determinará su situación jurídica.

