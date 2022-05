Gobierno de México garantiza seguridad en operaciones de AIFA y AICM: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el Gobierno de México procura la seguridad de los usuarios de los aeropuertos Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y de la Ciudad de México (AICM).

“Nosotros lo que vamos a estar siempre procurando es que haya seguridad para la gente y que las cosas funcionen bien sin ningún problema”, subrayó.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo informó que las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la de Relaciones Exteriores trabajan en la recuperación de la categoría 1 de seguridad aérea en todo el país.

Además, se contempla facilitar la obtención de permisos en los procesos de creación de nuevas líneas aéreas serias.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aclaró que desde la federación no se emitió un decreto para limitar los vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Ese decreto nunca existió; lo que sí hubo fue un entendimiento entre autoridades y las empresas que operan en el aeropuerto”, apuntó.

Destacó el acuerdo alcanzado entre las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como aerolíneas para migrar en tres meses los vuelos de carga doméstica y charters al AIFA.

“En este periodo se está terminando la adaptación de las áreas de aduana, de bodega y distribución. Antes de que termine el año, todos los vuelos de carga (…) estarán operando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, detalló.

Aumentará el número de operaciones hacia y desde el AIFA. En el caso de Aeroméxico incrementará 10 frecuencias en agosto y 20 más en septiembre, precisó el secretario.

Indicó que dejarán de volar desde el AICM todas aquellas aerolíneas que tengan adeudos por arrendamiento, tarifas de uso de aeropuerto y otros conceptos.

Se convino con las autoridades aeroportuarias y empresas que no se tolerará ningún vuelo no programado o permitido.

“Se van a respetar única y exclusivamente las frecuencias tal y como están convenidas hasta el verano de 2022. Ya no habrá aterrizajes y despegues de vuelos no permitidos o no programados”, enfatizó el titular de la Segob.

El presidente López Obrador resaltó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es una de las obras más importantes de los últimos tiempos, construida en tiempo récord y financiada con presupuesto público.

“Se hizo un aeropuerto en dos años y medio; costó la mitad de lo que tenían programado y eso pagando 100 mil millones de pesos a las empresas que no se les quedó a deber un centavo; nos ahorramos 125 mil millones de pesos”, aseveró.