Gobernador de Michoacán pide respeto para el INE

RED 113 MICHOACÁN Redacción



Morelia, Mich., a 29 de marzo de 2021.– El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, hizo un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a respetar al Instituto Nacional Electoral (INE) en pro de la democracia.



“Hago un llamado a todo, incluido al presidente, a respetar la ley y a respetar a las instituciones. Ha costado mucho trabajo construir instituciones que garanticen equilibrios y den certeza a los ciudadanos en los procesos electorales”, señaló el mandatario estatal durante rueda de prensa en Casa de Gobierno.



Asimismo explicó que el denostar a las instituciones es contraproducente.



“El llamado es a respetar la ley y a las instituciones (…) No podemos ir en esa ruta de destrucción o descalificación de las instituciones porque no hacen lo que quiero o me conviene, estamos atentando contra la democracia y hay quienes se asumen como tal”.

•Con lo que pasó sí es pertinente hacer un llamado: no podemos destruir lo poco que hemos construido con tanto esfuerzo para fortalecer la democracia en el país.