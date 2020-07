Garantiza SEE la acreditación en los diferentes niveles educativos

Morelia, Michoacán; a 29 de junio de 2020.- Ante la contingenciasanitaria por COVID-19 que aún se encuentra activa con banderas amarillas y verdes en Michoacán, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), continúa trabajando para cumplir a cabalidad el proceso de certificación escolar y dar la continuidad a los estudios de la niñez michoacana.





Por ello, la SEE a través de la Dirección de Incorporación, Control y Certificación, capacitó al personal de las Unidades Regionales, para concentrar en tiempo y forma la información que acredita a los estudiantes en los diferentes tipos y niveles educativos en la entidad.





En dicha capacitación, que se basó en el manejo y uso de la plataforma del Sistema de Gestión Educativa de Michoacán (SGEM), se contó con la presencia de los titulares de las 10 direcciones de unidades regionales, enlace en Huetamo y sus respectivos responsables operativos autorizados, así como de los 5 jefes de departamento de la Dirección General de Unidades Regionales.





Con este proceso, la SEE asegura la entrega de los certificados para los egresados de un nivel a otro, (de primaria a secundaria y de secundaria a bachillerato), y reitera que en cuanto las condiciones así lo permitan, los estudiantes de todo el territorio michoacano podrán retornar a las aulas, bajo estrictas medidas sanitarias.



Además, recuerda que se mantienen los exámenes de admisión a secundarias para los días 6 y 7 de agosto en las 65 instituciones educativas con mayor demanda, las cuales pueden consultar en la página web http://www.educacion.michoacan.gob.mx/ingreso-a-secundarias/.