Galería | La fiesta de mi pueblo Zacán; música, danza y gastronomía, es la tradición.

Zacán, Mich.- 01 de julio de 2024.- Es la región de la Meseta Purépecha. A donde los invasores españoles, conquistaron la región solamente por medio de la evangelización, quienes trajeron sus santos y le asignó uno a cada pueblo originario; es por ello, que, en la mayoría de las comunidades, celebra, al santo patrono, con una festividad, más pagana que religiosa.

Zacán, no es la excepción; el carguero de San Pedro, da de comer a los invitados, familiares y conocidos que acuden y ayudan; la banda Zacanense, por su parte, acompaña a los danzantes de Los Moros, que baila en el atrio de la iglesia, principalmente. La familia Medina Campos, entregó dicho santo, a la familia Galván Campos.

Por la noche, una buena velada, buena música y excelente ambiente, en la cancha de basquetbol del pueblo; en el escenario, la banda Melchor Ocampo, de San Ángel Zurumucapio. En donde saludamos a Enrique y al buen Luis Motuto.

Es otro nivel de interpretación, diametralmente opuesto a lo que interpretan las bandas estilo sinaloenses, a la cuales, no se les entiende, ni lo que tocan, ni lo que cantan, a todo volumen, donde los tímpanos tienen que soportar los altísimos decibeles. La mayoría de sus temas, apología del delito o con alto grado ofensivo hacia las mujeres.

La Melchor Ocampo, es otro nivel; desde la presentación personal, impecable y elegante, tocan sus instrumentos, leyendo las partituras, ordenados, tal y como lo marcan los cánones; tres vocalistas que se alternaron en los diferentes géneros musicales; seis saxofones que hacían vibrar el ambiente y un sonido agradable, ecualizado y bastante nítido.

Temas musicales de la Sonora Santanera, o aquellas del recuerdo de Generación 2000, Los Muecas, Freddy’s, pasos dobles, corridos famosos, abajeños, como Los Once Pueblos, Arriba Pichátaro, El Toro de Once, El Toro Pinto, la de Los Viejitos y muchas más, y no podía faltar un popurrí del michoacano, Marco Antonio Solís, todos los temas, con arreglos musicales e interpretación, excelsa. Buen sabor de boca y agradecer a Lencho Morales Campos por este detalle para el pueblo.