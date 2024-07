Galería | Con la elevación de un globo de gran tamaño, inició el Festival de Cantoya Pátzcuaro 2024

*Se espera una derrama económica por arriba de los 300 millones de pesos, y al menos 270 mil visitantes, informó el presidente municipal, Julio Arreola Vázquez.

*Durante los tres días se elevarán al menos 200 globos de gran tamaño

Pátzcuaro, Mich., 26 de julio de 2024.- Con la expectativa de lograr una derrama económica por arriba de los 150 millones de pesos, y la visita de al menos 270 mil visitantes, el presidente municipal, Julio Alberto Arreola Vázquez, inauguró el Festival de Cantoya Pátzcuaro 2024, acompañado por los integrantes de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos Puerta del Cielo.

Teniendo como escenario la plaza Vasco de Quiroga, el alcalde, agradeció la presencia y colaboración de los empresarios hoteleros y restauranteros de esta ciudad, quienes están participando activamente en la organización de este evento del cual dijo, “traerá una importante derrama económica a nuestro municipio”.

Añadió, que, se tiene programada la elevación de más de 200 globos de cantoya, con la participación de equipos de diferentes estados de la república, así como invitados de Colombia y Brasil, “lo que le viene a dar ese toque internacional a nuestro festival”.

Dijo, tener la confianza que este será un gran festival, en donde se tendrá la presentación de diferentes artistas tanto locales como invitados, teniendo como evento principal el concierto del grupo Elefante para el sábado 27 de julio a las 21 horas, en el escenario ubicado en la Plaza Vasco de Quiroga, además de que el interés de su gobierno es precisamente incrementar el turismo al realizar este tipo de festivales.

Agradeció además al cuerpo de Regidores, por el apoyo para destinar los recursos para realizar este evento que conlleva a la reactivación económica de la ciudad; asimismo, reconoció la colaboración del Gobierno del Estado a través del Secretario de Turismo Roberto Monroy, “quienes también hacen su aportación para que este festival se siga llevando a cabo y que Pátzcuaro se siga proyectando como un destino turístico de calidad y que todo mundo pueda venir a vivir esta experiencia a la ciudad”.

Arreola Vázquez, resaltó que, a pesar de los malos comentarios o la mala interpretación de algunos medios de comunicación, Pátzcuaro sigue siendo una ciudad segura y tranquila, por lo que, el Festival de Cantoya, es prueba de que la ciudad es un destino turístico favorito de muchos visitantes, “algunos medios de comunicación les gusta decir las cosas malas y no lo que realmente está sucediendo y eso al final de cuentas a todos nos afecta, no relatan las cosas como son y eso demerita el destino, no están afectando un gobierno, a un presidente municipal, están afectando a toda una población y a todos los sectores que tenemos y ayudan a que el municipio se mueva económicamente”.