Galería | Churumuco no puede paralizarse, Churumuco va a seguir: alcalde

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Churumuco, Mich.- 18 de enero de 2024.- Luego de 12 días de que la Guardia Civil y Fuerzas Federales han tomado el control de la seguridad, ante el abandono de 23 policías municipales de Churumuco, tras una manifestación y el homicidio de un policía, el municipio de Churumuco comienza a reactivar todos los sectores sociales y no se han presentado más situaciones de riesgo, según señaló el alcalde Guillermo Torres Rojas, quien enfatizó que “Churumuco no puede paralizarse, Churumuco va a seguir”.

El pasado sábado 6 de enero ante la presencia y operativos de las autoridades, la base social, azuzada por delincuentes protagonizó una violenta manifestación, en la que elementos fueron retenidos y posteriormente liberados, sin embargo, un policía fue hallado asesinado al día siguiente en una carretera.

Lo anterior derivó en un éxodo masivo del personal del ayuntamiento local, hasta quedarse con aproximadamente el 40 por ciento del personal, entre trabajadores e incluso titulares de direcciones y algunos regidores, mermando con ello la operatividad de las autoridades locales.

Además, se dio el abandono en su totalidad de los policías municipales ante a incursión de las autoridades, el edil relató: “cuando se hizo este operativo no se encontró ningún elemento, no se encontraron las armas que estaban registradas y yo ya interpuse una denuncia contra quien resulté responsable, fueron 15 armas largas y 15 armas cortas”.

El alcalde señaló en entrevista que al momento “hay una situación de miedo, de zozobra, pero siempre le he comentado a la gente que los elementos de seguridad no se vienen a meter con la población, hacen tareas específicas para retomar la estrategia de la seguridad y la paz y la tranquilidad de la gente”.

“En los primeros dos tres días hubo cierre de negocios, alguna situación preocupante, pero hable personalmente con algunos comerciantes de que los abrieran porque al final de cuentas la economía es parte de ese sector y si de alguna manera no se generan las condiciones ahí podríamos caer en una situación más compleja”, añadió.

El alcalde abundo que, en lo social, “lógicamente que no tenemos ahorita el exactamente el personal con el que estaba anteriormente, pero vamos a generar condiciones para darle la confianza a la gente y que poco a poco nos vayan ayudando, ya se ha ido acerando la gente para pedir el trabajo, por que como saben aquí, es un municipio de muy alta marginación”.

“Es normal se crea una psicosis, se iba realizar un evento para mostrar todo el apoyo por parte de Gobierno del Estado, labores de proximidad social”, y es que este jueves arribo personal del DIF estatal, de la Secretaria de Gobierno, de salud y Guardia Civil para apoyar con tareas desde revisiones médicas, dentistas, alimentación, educación vial, para ofrecer un abanico de posibilidades en favor de los churumuquenses, sin embargo los pobladores a través de mensajes en redes sociales fueron alertados por personajes que se oponen a la presencia de las autoridades de no acudir.

Una situación muy similar a la vivida en Aguililla durante el 2020 y 2021, que requirió de trabajo permanente por más de 8 meses para restablecer al cien por ciento las actividades productivas y sociales en la zona, por lo que la presencia no solo de elementos policiacos y militares habrá de permanecer en Churumuco, sino también de las brigadas de atención para la reconstrucción del tejido social y alcanzar resultados satisfactorios.

Ante el panorama actual el alcalde Guillermo torres enfatizó que, “esta primero el compromiso y mi municipio por delante, yo no voy a parar de trabajar, no hay amenazas personales en contra de mi persona, si ha habido mensajes en las redes sociales, pero son mensajes sin sustento y opiniones que no tienen ninguna claridad”.

El munícipe detalló que esta incursión del gobierno puede ser un parteaguas para apuntalar sectores como el pesquero que adolece de la falta de apoyos importantes desde hace décadas y es un motor en la economía local, así como el desarrollo de infraestructura muy necesaria en su localidad, lo que habrá de gestionar de manera permanente, dada la cercanía en este momento de los funcionarios estatales que pueden coadyuvar en el mejoramiento del nivel de vida para los habitantes de Churumuco.