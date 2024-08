Fotos | Seattle Sounders se burla de Pumas tras golearlo y eliminarlo de la Leagues Cup

El Seattle Sounders después de golear y eliminar de la Leagues Cup a los Puma de la UNAM de Gustavo Lema, tal como sucedió en la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf de 2022, utilizaron sus redes sociales para burlarse del equipo mexicano.

Para echarle sal a la herida, los Sounders a través de su cuenta oficial de X colocaron algunos posts en los que se burlan de esta nueva goleada, mismo que ya circulan en varias redes sociales y son usados por otros equipos del futbol mexicano.

Antes de terminar el encuentro, pero ya con el 4-0 los de Seattle publicaron la frase “nada nuevo” y un poco más tarde un meme.

En dicho meme el escudo del equipo mexicano mostraba al puma triste, pero no se detuvieron ahí, continuaron con la burla.

Unos minutos más tarde, volvieron a postear y colocaron la leyenda “Victoria a cero ante Pumas en el Lumen Field, nuestra favorita”.

Shutout win vs. Pumas at Lumen Field…. our favorite 😏