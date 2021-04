Fermín Bernabé presenta juicio de protección a sus derechos político-electorales en el TEEM

Morelia, Michoacán.- Lunes 12 de abril de 2021.- El diputado morenista Fermín Bernabé Bahena acudió al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) para presentar juicio de protección a sus derechos político-electorales, ya que busca contender por el Distrito 10 local de Morelia y considera que hay “mano” negra en el proceso.

“Hoy recurrí al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán para presentar Juicio de Protección de los Derechos Politico-electorales. Lo hago con el firme propósito y convicción de mis principios de que siempre hay que apegarse a la legalidad, al procedimiento de elección de candidatos a puestos de elección popular. Morena es un partido que enarbola y requiere el interés general de los ciudadanos y no podemos permitir que esté en manos de un grupo de poder”, recalcó el legislador.

Bernabé Bahena habló fuerte sobre la transparencia que debe existir en Morena por ser un partido que nació para ser del pueblo y para el pueblo.

“Morena no puede corromperse a muy temprana edad ni debe corromperse con el transcurso de los años, de lo contrario estaríamos destinados al fracaso, pues los ciudadanos requieren ver un partido fuerte, un partido de la gente, un partido cercano a la sociedad, que se preocupe por los problemas del ciudadano. La sociedad no quiere más de lo mismo: un partido que sólo beneficie a unos pocos”, manifestó el congresista.

Fermín Bernabé dijo que recurre al Juicio de Protección a los Derechos Politico-electorales “para que se corrija el rumbo y se devele el interés particular de algunos personajes que únicamente desean ganar espacios para su beneficio propio e intereses de grupo, dejando de lado a los liderazgos de Morena que en verdad se han roto el alma por la Cuarta Transformación”.

Al asambleísta puntualizó que en Morena no debe haber un retroceso, pues 2018 marcó una nueva era en la que la legalidad y la democracia son lo primordial.

“Las candidaturas no deben ser decididas por unos cuantos porque con ello se apartan de la convocatoria y esto afecta la legalidad y la certeza que se le da a los ciudadanos. Unos cuantos no deben ser los que impongan su ley y sus reglas, eso sería ir en contra de los principios del partido de: no mentir y no engañar al pueblo de México y de Michoacán, es por eso que no nos vamos a dejar, no nos vamos a callar y será el Tribunal el que tenga la última palabra”, declaró Bernabé Bahena.