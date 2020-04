Fase 3: Transmisión sostenida de COVID-19 obliga a extremar medidas de prevención: SSM

Morelia, Michoacán, a 27 de abril de 2020.- La transmisión sostenida del COVID-19, significa que hay pacientes infectados, asintomáticas o con síntomas leves realizando sus actividades comunes transmitiendo el virus en la comunidad, por lo que, las medidas de prevención deben extremarse, incluso si las familias se encuentran en aislamiento.



Por lo anterior, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), reitera el exhorto a la población para que se quede en casa y mantengan la sana distancia durante el periodo de aislamiento, así como el uso de cubrebocas a fin de reducir al mínimo posible la posibilidad de contraer la enfermedad.



“Si no tienes algo que hacer y si no tienes una actividad esencial, debes quedarte en casa y ser una familia protegida. Para evitar que todos nos enfermemos en un solo momento y la curva de la epidemia sea tan alta que los servicios de salud no tengan la capacidad de recibir a la población”, destacó la titular de la dependencia, Diana Carpio Ríos.



Invitó a las y los michoacanos a visitar https://covid19.srs.care/proyeccionrecursos/ para que conozcan que pasaría de acuerdo al índice de personas que permanezcan en sus casas, los casos positivos y la capacidad de respuesta hospitalaria para la atención de los más graves.



“Si movemos la tasa de ataque en el simulador, dependiendo el porcentaje de la población que se aísle, de lo que se logre, depende que la población de riesgo no se infecte y con esto, aplanar la curva. Si no tenemos corresponsabilidad, todos nos podemos enfermar”, afirmó la funcionaria estatal.



No tocarse la cara con las manos continuamente, el uso de cubrebocas; el constante lavado de manos o su desinfección con gel que contenga por lo menos 70 por ciento de alcohol; no saludar de beso, mano y abrazo, así como estornudar en el ángulo interno del brazo, son acciones indispensables en tanto no exista vacuna o tratamiento para la enfermedad.



La SSM pone a disposición de la población el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19 donde encontrarán toda la información disponible sobre COVID-19