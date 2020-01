Morelia, Michoacán, a 16 de enero de 2020.- Para informar a las y los empresarios sobre las nuevas disposiciones que se plantean para alimentos y bebidas no alcohólicas, este jueves se impartió la plática “Panorama del Nuevo Etiquetado Nutrimental” en Espacio Emprendedor, proyecto del Gobernador Silvano Aureoles Conejo.



En 2019, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas en las disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, documento que se turnó a la Cámara de Senadores.



En su exposición, Mariana Fabiola Curiel, representante de la Asociación Mexicana de Etiquetado Nutrimental, se refirió a las características de la información que plantea la iniciativa, que contemplan aspectos como tamaño de letra en etiquetas de acuerdo al contenido neto, el tamaño de la etiqueta, sello de advertencia de exceso de calorías, grasas trans, sodio.



Tras detallar los pros y los contras de esta propuesta, destacó la importancia de que el etiquetado abonaría a la concientización social para que la gente esté debidamente informada sobre lo que consume, sin satanizar alimentos.



Como parte de la dinámica de la plática, se expusieron ejemplos de las etiquetas de los productos de los asistentes. La charla ofrecida en este espacio operado por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), forma parte de la cartelera gratuita de capacitación que se ofrece a emprendedores y empresarios michoacanos.