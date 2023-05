Exige PRI Michoacán justicia para Sergio Ochoa Vázquez.

Morelia, Mich., a 16 de mayo de 2023.

· Nuestro compañero, ex diputado local y el priismo de Apatzingán, no están solos: Memo Valencia.

· Llama dirigente priista a partidos políticos y al gobierno estatal a cerrar filas para evitar la infiltración de la delincuencia en el próximo proceso electoral.

El priismo de Michoacán, encabezado por el presidente del Revolucionario Institucional, Memo Valencia y de la secretaría general, Xóchitl Gabriela Ruíz González, exige justicia para que el atentado hacia Sergio Ochoa Vázquez no quede impune y los responsables sean llevados ante la ley.

“Nuestra exigencia de justicia para nuestro compañero integrante de este Comité Directivo Estatal, que además es priista destacado, ex diputado local, y para nadie es un secreto uno de los principales aspirantes o el más posicionado aspirante a la presidencia municipal de Apatzingán de todos los partidos, fue atentado a balazos el pasado fin de semana”, dijo Memo Valencia en rueda de prensa.

Desde el PRI Michoacán, se ha dado acompañamiento puntual para la atención médica del ex diputado local, a quien no dejarán solo ni al priismo de Apatzingán, afirmó el dirigente tricolor; por ello, este llamado a las autoridades estatales y a la Fiscalía General del Estado para que no haya impunidad.

El líder estatal aprovechó para recordar la falta de resultados por los homicidios de los priistas, César Chávez Garibay, sucedido en Apatzingán hace tres años; el de Omar Colín Alanís, secretario del Ayuntamiento de Ocampo, así como el de su padre, Juan Colín Vanegas, ocurridos en 2022; también de Enrique Velázquez Orozco, edil de Contepec, sucedido el año pasado; así como el atentado en su contra en medio de la campaña a la presidencia municipal de Morelia, del cual ya se cumplieron dos años.

“La impunidad es el común denominador, apenas se cumplieron dos años de que pretendieran atentar en contra de un servidor, de que mi camioneta recibió casi 30 disparos y de que desafortunadamente los autores materiales, que están totalmente identificados, siguen libres, hay dos detenidos que son los que anduvieron de halcones siguiéndome, pero los verdaderos responsables aún siguen libres. No queremos que esto pase con Sergio Ochoa”, afirmó el dirigente estatal.

Sin duda, argumentó Valencia Reyes, este tipo de actos cobardes enrarecen el clima político de Michoacán de cara a un proceso electoral como el del 2024; de ahí el llamado de la dirigencia priista al gobierno estatal y a los partidos políticos para cerrar filas y evitar que se repitan actos como el atentado a Sergio Ochoa Vázquez, visible perfil priista a la presidencia municipal de Apatzingán.

“Que todos los partidos políticos cerremos filas en torno a esto que pasó, porque lo que le sucedió a mi compañero Sergio Ochoa, le pudo haber sucedido a cualquier actor político del partido que sea, en cualquier región del estado, si dejamos que eso siga avanzando, siga sucediendo ese tipo de situaciones el día de mañana la política así se va a hacer en todos lados”, pidió el dirigente partidista.

Memo Valencia, acompañado por la secretaria general del partido, Xóchitl Gabriela Ruíz González; el delegado del CEN del PRI, Enrique Rojas Orozco y de la secretaria técnica del Consejo Político Estatal, Edna Martínez Nambo, afirmó que respetarán la decisión de Sergio Ochoa Vázquez para continuar o retirarse de los proyectos partidistas.