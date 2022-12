Exige Octavio Ocampo al Gobierno Estatal, modificar las reglas de Operación del Fortapaz

Morelia, Michoacán, 30 de Noviembre de 2022.- El líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) , Octavio Ocampo Córdova, exhortó a las autoridades estatales a modificar las Reglas de Operación del programa Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz) y convertirlo en municipalista.

Ocampo dijo que “nosotros, desde el PRD no somos no seremos un obstáculo en la pacificación del estado, sin embargo, sí exigimos una estrategia contundente y eficaz, y el Fortapaz no es un programa para combatir la inseguridad, se ha convertido en un negocio para unos cuantos”.

El dirigente partidista, expresó que las Presidentas y Presidentes Municipales emanados del PRD, analizan la posibilidad de no participar en Fortapaz, porque no hay claridad ni transparencia en su operación, pasa por alto la autonomía municipal y en varias ocasiones no cumple con las necesidades, requerimientos y calidad que expresan los Ayuntamientos.

“Si verdaderamente quieren hacer del Fortapaz un programa municipalista como lo dice el gobierno, se deben cambiar las reglas de operación y privilegiar la transparencia”, afirmó.

En las Reglas de Operación de este ejercicio fiscal, establecidas por el estado, el 70 por ciento de los recursos son aportación estatal y 30 por ciento municipal; sin embargo, una vez que el municipio ha realizado su aportación de recurso es el propio estado quien hace las compras consolidadas, con los criterios que el propio estado elige.