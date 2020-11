EXHORTA CEDH A GARANTIZAR A MUJERES EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA ERRADICAR VIOLENCIA

Morelia, Michoacán; 24 de noviembre de 2020. Parala Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en la atención de casos de violencia contra la mujer, garantizar el acceso a la justicia es fundamental para evitar su revictimización y coadyuvar a erradicar la impunidad.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esta CEDH advierte la urgencia de trabajar en la formación y profesionalización de los servidores públicos para abonar en el respeto al derecho a una justicia efectiva, en razón de garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia.

El encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, instruyó para que desde la Coordinación de Estudios, Divulgación y Capacitación se realicen actividades de formación dirigidas a los servidores públicos y a la sociedad en general de reconocimiento a la violencia que de manera sistemática y de distintas formas enfrentan las mujeres y las niñas.

A 27 años de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1993), esta CEDH considera que los desafíos para lograr una vida libre de violencia y discriminación son muchos.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (ENDIREH) en 2016, 66.1% de las mujeres en el país han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida; y en su mayoría no son denunciados.

Un 78.6% por ciento de las mujeres que sufrieron violencia física y/o sexual por parte de su pareja actual o última, no solicitó apoyo y no presentó una denuncia, en tanto que un 88.4% de mujeres que experimentaron violencia física y/o sexual por otro agresor distinto a la pareja, tampoco lo hizo. Entre las razones por las que no denunciaron se encuentran la desconfianza en las instituciones y por desconocimiento.

Esta CEDH tiene un registro de 267 quejas por agravios a mujeres, particularmente por violentar derechos como: obtener servicios públicos de calidad, de acceso a la justicia, goce de condiciones de trabajo justas y equitativas, a no ser sometida al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública y a la debida diligencia. En tanto que en 2019 el número de expedientes por presunta violación a los derechos humanos de mujeres por parte de algún servidor público fue de 353.

Dentro de las actividades que realiza este organismo se encuentran: este martes 24 de noviembre a las 11:30 horas se realizó a través de la Subcoordinación de Equidad entre Mujeres y Hombres la Conferencia Magistral: Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y Defensa de sus Derechos, por parte de la especialista en Género, Mujeres y Política Públicas, Ma. Antonella Delli Carpini.

El miércoles 25 de noviembre a las 16:00 horas se presentará la conferencia: La Sororidad como Mecanismo de Fortaleza en la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, que impartirá Zaira Isell Figueroa Palafoz, de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Para mayor información consultar las actividades en la página: www.cedhmichoacan.org y en el Facebook: Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán.