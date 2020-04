Exhorta a Federación apoyar a estados y municipios en contingencia: Araceli Saucedo

La Federación debe garantizar el abastecimiento de insumos, la inyección de recursos a los estados y municipios en medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus, que en nuestro país ha cobrado la vida de 332 personas y hay más de 5 mil personas contagiadas, subrayó la Secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática y diputada local, Araceli Saucedo Reyes.

En medio de la crisis sanitaria y económica, refirió que se requiere de la instrumentación de acciones claras y contundentes, para apoyar de manera decidida a la población.

Hizo mención que en medio de la contingencia, la Federación ha evidenciado incapacidad para hacer frente al problema de salud y crisis económica, ante lo que se está generando mayor inestabilidad.

Por ello, Araceli Saucedo urgió a la coordinación de acciones, a fin de garantizar una atención oportuna a los problemas que hoy se vive. “En esta pandemia, es necesaria la solidaridad de todos para salir adelante”.

“Hoy más que nunca se requiere que el Gobierno Federal en coordinación con estados y municipios, sumen esfuerzos y que en los ayuntamientos se acondicionen espacios temporales para la atención de personas en condiciones de vulnerabilidad”.

Llamó a los ayuntamientos a implementar y acondicionar espacios para la atención de la población en estado vulnerabilidad, que se encuentre en situación de calle dentro de su municipio.

Asimismo la diputada por el Distrito de Pátzcuaro, planteó que se establezcan protocolos para que quienes viven en condiciones de vulnerabilidad, puedan acceder a los programas sociales.

“Ante la emergencia nacional que ha provocado la pandemia del COVID-19, los poderes del Estado estamos obligados a proponer acciones contundentes para poder salir de esta enorme crisis”.

Lamentó que el Gobierno de México, a la fecha no instrumente un programa integral de atención para todas aquellas familias y personas que viven en la calle, quienes no pueden quedarse en casa, porque no la tienen.

Demandó que en esta crisis se ayude a la población y en especial a las mujeres, adultos mayores, refugiados, migrantes, jornaleros agrícolas, y desplazados, entre otros, que se encuentran en condiciones vulnerables.

Finalmente, Araceli Saucedo reiteró su llamado a las y los presidentes municipales a implementar un plan de atención a la población en condiciones de vulnerabilidad.