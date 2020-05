Estudiantes del CECyTEM contarán su experiencia del COVID-19 a través de un video

Morelia, Michoacán, a 26 de mayo de 2020.- Estudiantes de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), participarán en el concurso de video “Jóvenes con Conciencia, Cambiando de Actitud”, convocatoria realizada por la Secretaria de Educación en Estado (SEE).



El concurso tiene como propósito reforzar el aprendizaje de las medidas de prevención necesarias frente a la pandemia por COVID-19.



En este sentido, el estudiantado debe de realizar un video de 2 minutos, con la temática del coronavirus, a partir de tres interrogantes: ¿Cómo era su vida antes de la contingencia?, ¿cómo se sienten en este momento con la contingencia en los aspectos emocional, social, académico, etc.?, ¿qué lección les deja esta situación y a qué están comprometidos para cuidarse del posible contagio, así como para cuidar a su familia y a su comunidad?



Los directivos de los plateles del CECyTEM, hicieron extensa la invitación al estudiantado a participar en dicho concurso.



En este tenor, el titular del CECyTE Michoacán, José Hernández Arreola, felicitó a las alumnas y alumnos por participar y externar sus sentimientos en estos tiempos de COVID-19, el realizar un testimonio sobre su sentir ante este confinamiento que para todos es difícil.



El funcionario estatal envió un mensaje a toda la comunidad estudiantil del subsistema educativo: “pronto nos reencontremos y estaremos en las aulas aprendiendo, ustedes son nuestra razón de ser, mientras tanto cuídense y cuiden a sus familias”.



Los ganadores serán acreedores a los siguientes premios: 1er lugar: laptop, 2do lugar: tablet y 3er. lugar: Un juego de mesa. La concesión de los premios será por acuerdo de un jurado de la SEE.



Los trabajos serán evaluados en un 20 por ciento la creatividad, originalidad y calidad del video (que no salga desenfocado u obscuro) y el 40 por ciento el mensaje que sea conciso, claro y de utilidad para las y los michoacanos.



Los nombres de los ganadores serán anunciados por la SEE el día 28 de mayo del año en curso y serán dados a conocer a través de sus redes sociales.