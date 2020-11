Estrena Michoacán el complejo hospitalario más grande de los últimos años

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2020.- Michoacán cuenta ya con el complejo hospitalario más grande de los últimos años, el que se convertirá en gran fortaleza para atender la salud del estado, afirmó el gobernador Silvano Aureoles Conejo, al encabezar la inauguración del Hospital General “Dr. Miguel Silva” y el Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos”.



“Ciudad Salud es un símbolo de la importancia que tiene para este gobierno el tema la atención médica y hoy vemos consumados estos dos importantes hospitales que representan un antes y un después en el sistema de salud estatal”, destacó el mandatario michoacano.



Con estas dos magnas obras y el fortalecimiento en toda la red de 27 hospitales regionales, 430 centros de salud y más de 900 casas de salud, “Michoacán está destinado a tener los mejores servicios de salud en el país”, sostuvo.



En lo que fue un día histórico para Michoacán, Aureoles Conejo señaló, acompañado de Juan Antonio Ferrer, titular del INSABI y representante del Gobierno de la República, que el camino no ha sido sencillo.



“Hemos navegado contra muchas adversidades para lograr alcanzar este sueño que se veía lejano, inalcanzable”, apuntó.



Aquí, el gobernador, recordó las condiciones en las que se recibió, hace cinco años, un sistema de salud deteriorado en su infraestructura, equipamiento, materiales y medicamentos.



“Por ejemplo, nos dejaron 46 obras inconclusas, tiradas, entre ellas estos dos hospitales. Pero también recibimos un gravísimo problema con la nómina del personal porque se crearon más de 5 mil plazas para tareas administrativas, sin tener la fuente del dinero, y se pagaron por muchos años medicamentos que nunca llegaron y se pagaba hasta tres veces su precio”, ilustró.



Expuso que, para darle la vuelta a la situación, se puso en orden las finanzas y, con ello, se logró rehabilitar los 430 centros de salud y 27 hospitales regionales, así como concluir las 46 obras abandonadas, equipar casi 930 casas de salud y tener un Centro de Inteligencia de Salud, único en el país.



“Si bien la infraestructura y el equipamiento son valiosos activos, lo más valioso que nos mueve son ustedes”, dijo Aureoles al personal de salud, al reconocerles su desempeño ante la epidemia.



Por su parte, Diana Carpio Ríos, secretaria de Salud en Michoacán, celebró que hoy sea el día en que se entregue una nueva casa para doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros.



“Ahora lo que nos toca es, y se los garantizamos, el acompañamiento para la certificación de ambos hospitales, y lograr que sean un referente nacional”, afirmó.



Raúl Leal Cantú, director del hospital Civil destacó que hoy, los mil 300 empleados de este nosocomio ven cristalizado el cambio a la modernidad.



“Esto nos permitirá, brindar el servicio de salud con calidad y calidez a quienes nos debemos, a la población, y esto es gracias a nuestras autoridades estatales”, expresó.



Francisco Vargas Saucedo, director del hospital Infantil garantizó que estos nuevos espacios seguirán siendo ese lugar donde quienes demandan atención médica saben que estarán seguros y bien atendidos.



“Es un día de gloria para Michoacán, porque nos entregan hospitales modernos y dignificados”, manifestó.



“A nombre del personal de enfermería aplaudo los logros obtenidos en el sector salud, esto es muestra de que una de las prioridades es la salud de la población, más aún frente a los retos que se han presentado como el COVID-19”, dijo María Guadalupe Díaz Martínez, Jefa de enfermeras del estado de Michoacán en su intervención.



Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar), reconoció el esfuerzo que se ha hecho en Michoacán para rescatar hospitales que se tenían en abandono, en donde están operando en su totalidad.



“Estos dos hospitales forman parte de los 327 hospitales que se encontraban abandonados en el país, y en Michoacán me comenta el Gobernador que ya están todos funcionado, y eso es una muy buena noticia y algo que se reconoce”, sostuvo.



Ubicados en la primera Ciudad Salud de Michoacán, este complejo va atender a más de 3 millones de personas que no tienen seguridad social.



Cuenta con vialidades internas, entronques, paradores de transporte y un Albergue equipado para recibir a familias de pacientes hospitalizados.



HOSPITAL CIVIL :



Abarca 38 mil 257 metros cuadrados



250 camas censables

137 camas no censables

4 salas de expulsión

46 consultorios

12 quirófanos (dos exclusivos para trasplantes)

La reconversión hospitalaria para COVID-19 pasa de 70 a 92 camas



HOSPITAL INFANTIL:



Abarca 25 mil 479 metros cuadrados

100 camas censables

35 camas no censables

30 consultorios

6 quirófanos