Espacios inclusivos, garantizan derecho a la educación de personas con discapacidad: Víctor Zurita￼

“A nivel secundaria son el 24.1 por ciento las escuelas que cuentan con infraestructura adaptada, mientras que, en educación media superior el porcentaje es de 32.7 por ciento”.





Víctor Zurita puntualizó que el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe) consigna que más de 96 mil centros educativos en el país carecen de rampas para sillas de ruedas o personas en muletas, mientras que más de 102 mil no disponen de adecuaciones en los sanitarios para esta población.



“Una de las razones principales para que niñas y niños con discapacidad no continúen o concluyan con sus estudios, se debe a la falta de espacios inclusivos dentro de los planteles educativos, en donde la accesibilidad en éstos no cumple lo establecido en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, subrayó.