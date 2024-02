Entretenimiento | Todos los ganadores de la 38 edición de los Premios Goya 2024

El día de ayer sábado 10 de febrero se realizó la edición 38a de los Premios Goya 2024 en Valladolid, España en el edificio de El Círculo de Recreo donde la película “La sociedad de la nieve”, dirigida por Juan Antonio Bayona, fue la protagonista arrasando con 12 galardones.

Por esto último, dicha película se convierte en la tercera de la historia que más premios se ha llevado, entre ellos en las categorías de mejor película y mejor dirección, incluso el premio a mejor banda sonora donde no era la favorita.

Dicho filme trata sobre la tragedia aérea de los Andes ocurrida en 1972, también nominada en los Premios Oscar 2024 y que ya ha sido galardonada en varias ceremonias cinematográficas realizadas este año.

A continuación la lista de todos los ganadores de la edición 38ª de los Premios Goya 2024:

Actor de reparto: José Coronado por Cerrar los ojos

Actriz de reparto: Abe Gabarain por 20 000 especies de abejas

Actor revelación: Matías Recalt, por La sociedad de la nieve

Actriz revelación: Janet Novás por O corno

Dirección novel: Estibalis Urresola por 20 000 especies de abejas

Película Iberoamericana: La memoria infinita, de Chile

Película Europea: Anatomía de una caída (Francia)

Canción: Te estoy amando locamente

Fotografía: La sociedad de la nieve

Vestuario: La sociedad de la nieve

Efectos especiales: La sociedad de la nieve

Maquillaje: La sociedad de la nieve

Montaje: La sociedad de la nieve

Sonido: La sociedad de la nieve

Arte: La sociedad de la nieve

Producción: La sociedad de la nieve

Música original: La sociedad de la nieve

Animación: Robot dreams

Documental: Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elías

Corto ficción: Aunque es de noche

Corto documental: Ava

Corto animación: To bird or not to bird.