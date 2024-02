Entretenimiento | Lista completa de los ganadores en los premios BAFTA 2024

Los premios de cine EE BAFTA Film Awards 2024 se llevaron a cabo este domingo 18 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, Inglaterra.

Como ya ha sido costumbre en distintas premiaciones la película de Christopher Nolan “Oppenheimer” se postulaba como la favorita liderando en 13 nominaciones y ganando 7 de ellas.

Entre las nominaciones en las que se coronó “Oppenheimer” fue la de “Mejor Director”, esto representó el primer BAFTA para Nolan y agradeció al estudio Universal por permitirle la creación de algo “oscuro” y ver potencial en ello.

Asimismo, otra de las favoritas sin duda era “Poor Things” de Yorgos Lanthimos, la cual no defraudó y se llevó 5 premios, así como uno de los dramas del Holocausto elogiado por la crítica “The Zone of Interest” de Jonathan Glazer ganó como película británica destacada.

También, películas como “Barbie” (Greta Gerwig), “Killers of the Flower Moon” (Martin Scorsese), “Maestro” (Bradley Cooper) o la controversial “Saltburn” (Esmerald Fennell), se quedaron con galardones este domingo. Además, la ceremonia contó con asistentes de lujo como el actor Tom Cruise y Michael J. Fox o el príncipe William.

Ahora ya solo queda por esperar los Screen Actors Guild Awards, el siguiente y único evento importante de premiaciones antes de los Oscar 2024 del 10 de marzo.

Te presentamos la lista completa de los ganadores de los EE BAFTA Film Awards 2024:

Mejor película:

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers Of The Flower Moon

Oppenheimer *GANADORA*

Poor Things

Mejor película británica:

All of Us Strangers

How to Have Sex

Napoleon

Poor Things

Amor en Rye Lane

Saltburn

Scrapper

Wonka

The Zone of Interest *GANADORA*

Mejor película de habla no inglesa:

20 Days In Mariupol

Anatomy of a Fall

Past Lives

La sociedad de la nieve

The Zone of Interest *GANADORA*

Mejor documental:

20 Days In Mariupol*GANADOR*

American Symphony

Beyond Utopia

La vida de Michael J. Fox

Wham!

Mejor película de animación:

El Niño y la Garza*GANADORA*

Chicken Run: Amanecer de los nuggets

Elemental

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Mejor dirección:

Justine Triet, Anatomy of a Fall

Andrew Haigh, All of Us Strangers

Alexander Payne, The Holdovers

Bradley Cooper, Maestro

Christopher Nolan, Oppenheimer*GANADOR*

Jonathan Glazer, The Zone of Interest

Mejor guion original:

Anatomy of a Fall*GANADORA*

Barbie

The Holdovers

Maestro

Past Lives

Mejor guion adaptado:

Desconocidos

American Fiction*GANADORA*

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Mejor actriz protagonista:

Carey Mulligan, Maestro

Emma Stone, Poor Things*GANADORA*

Fantasia Barrino, El color púrpura

Margot Robbie, Barbie

Sandra Hüller, Anatomy of a Fall

Vivian Oparah, Amor en Rye Lane

Mejor actor protagonista:

Bradley Cooper, Maestro

Cillian Murphy, Oppenheimer*GANADOR*

Colman Domingo, Rustin

Barry Keoghan, Saltburn

Paul Giamatti, The Holdovers

Teo Yoo, Past Lives

Mejor actriz de reparto:

Claire Foy, Desconocidos

Danielle Brooks, El color púrpura

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers*GANADORA*

Emily Blunt, Oppenheimer

Rosamund Pike, Saltburn

Sandra Hüller, The Zone of Interest

Mejor actor de reparto:

Dominic Sessa, The Holdovers

Jacob Elordi, Saltburn

Paul Mescal, Desconocidos

Robert De Niro, Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr, Oppenheimer*GANADORA*

Ryan Gosling, Barbie

Mejor casting:

Desconocidos

The Holdovers*GANADORA*

How to Have Sex

Killers of the Flower Moon

Mejor dirección de fotografía:

Killers of the Flower Moon*GANADORA*

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Mejor diseño de vestuario:

Barbie

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things*GANADORA*

The Zone of Interest

Mejor maquillaje y peluquería:

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Napoleon

Poor Things*GANADORA*

Mejor banda sonora:

Los asesinos de la luna

Oppenheimer*GANADORA*

Saltburn

Pobres criaturas

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Diseño de producción:

Barbie

Killers of the Flower Moon

Maestro

Poor Things*GANADORA*

The Zone of Interest

Mejores efectos visuales:

The Creator

Guardianes de la Galaxia Vol 3

Misión: Imposible – Sentencia mortal. Parte Uno

Napoleon

Poor Things*GANADORA*

Mejor cortometraje británico de animación:

Crab Day

Visible Mending

Wild Summon

Mejor cortometraje británico:

Festival of Slaps

Gorka

Jellyfish and Lobster*GANADORA*

Such A Lovely Day

Yellow