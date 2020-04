Huetamo, Michoacán, a 19 de abril de 2020.- El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, entregó 15 vehículos a personal de las ocho jurisdicciones que operan el programa de Vectores, con lo que se reforzarán las acciones contra el dengue en todo el territorio estatal.



“Con esta entrega buscamos fortalecer áreas de trabajo que tienen el objetivo de prevenir las enfermedades transmitidas por vectores”, expuso el mandatario estatal en el municipio de Huetamo.



Aureoles Conejo recalcó la importancia de fortalecer el equipo para que el personal de salud actúe en las mejores condiciones para salvaguardar la salud de las y los michoacanos.



“Sé de la importancia de su papel en la defensa de la vida de las personas, principalmente niñas, niños y adultos mayores, sobre todo en las temporadas donde se propaga más el mosquito transmisor del dengue; estamos enfrentando brotes de dengue cada temporada y por eso no debemos bajar la guardia”, apuntó.



En su oportunidad, Diana Carpio Ríos, secretaria de Salud en Michoacán, explicó que con la entrega de las primeras 15 camionetas para la operación del programa de Vectores en la entidad, se consolidó un compromiso del gobernador.



“El objetivo es no bajar la guardia en la implementación de acciones contra el dengue a través de las que se previene la proliferación del mosco Aedes aegypti, transmisor del virus del dengue, zika y chikungunya”.



Por su parte, Alejandro Rodríguez Hernández, Jefe de Vectores de la Secretaría de Salud, agradeció el apoyo que ha recibido el personal de salud que atiende ésta área, y es que gracias a la renovación del parque vehicular, dijo, se podrán fortalecer las acciones para proteger la salud de la población.



“Con este equipo vamos a tener un mayor impacto en las ocho jurisdicciones en el combate integral del vector, previniendo las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti; pero no debemos olvidar que la salud depende de todos, de tomar nuestra responsabilidad en las medidas preventivas” señaló.



De esta manera, el personal de las ocho jurisdicciones de Michoacán cuenta con un parque vehicular renovado para llegar a todos los hogares de las y los michoacanos, principalmente quienes habitan en zonas de mayor riesgo de propagación del mosquito, como es la zona de tierra caliente.