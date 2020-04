Huetamo, Michoacán, a 19 de abril de 2020.- En Michoacán no habrá tregua en las acciones para reducir lo más posible la propagación del COVID-19, afirmó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, al encabezar una reunión con el Consejo de Salud, en el Centro de Salud de este municipio.



“No hay tregua, hay que seguir dando toda la información al alcance y adecuada y hay que seguir tomando medidas. No debe de haber titubeo y desde los Ayuntamientos también se debe apostar y garantizar que la población se sujete a las medidas” aseveró.



Silvano Aureoles insistió en su llamado a las autoridades municipales para que hagan valer la cancelación de eventos donde se den conglomeraciones de personas, y la suspensión de las actividades de convivencia, “porque aún hay personas que no ven como una realidad la pandemia mundial que se vive” -dijo-.



“Ustedes como autoridades tienen que informarles y concientizarlos sobre todo lo que nos puede salvar de una cosa mayor; todos tenemos que aplicarnos implementando las acciones de contención”, expresó.



El Gobernador adelantó que en las próximas horas quedará instalado el Comité Estatal de Alimentación, que en coordinación con comités municipales, garantizarán que las y los michoacanos más vulnerables tengan acceso a alimentación durante el periodo de aislamiento, el cual podría ser lo que resta del mes de abril, mayo y junio.



“Para evitar que los apoyos en alimentos se pierdan en el camino, los entregarán efectivos de la Policía y de la Guardia Nacional, de esta manera iremos hasta las viviendas de las personas para que no tengan excusa para salir a la calle, y así garantizaremos que los apoyos lleguen a quienes lo necesitan” puntualizó.



Al tomar la palabra, Diana Carpio Ríos secretaria de Salud, actualizó el escenario mundial, nacional y estatal frente a la propagación del COVID-19, e insistió en las medidas sanitarias que tienen que garantizar los ayuntamientos para evitar una incontrolada propagación de la pandemia.



La encargada de las políticas públicas en favor de la salud, recalcó la medida de quedarse en casa como la principal barrera para contener la propagación del COVID-19, y que en todos los municipios se debe hacer valer.