Enfrentar el alto contagio y riesgo para la población vulnerable, el reto ante COVID-19

Huetamo, Michoacán, a 17 de junio de 2020.- El Comité Estatal de Seguridad en Salud (CESS), reitera que el COVID-19 es una enfermedad nueva para la que no existe cura o vacuna, misma que se autolimita de acuerdo al sistema inmunológico de cada paciente, siendo los obesos, hipertensos y diabéticos quienes corren riesgos letales.



La epidemia se controla con corresponsabilidad social, rompiendo la cadena de contagio mediante el aislamiento social, sana distancia, uso de cubrebocas, lavado o desinfección constante de manos, no saludar de beso, mano o abrazo y evitando tocarse la cara ya que el virus entra por las mucosas de ojos nariz y boca.



En Huetamo, el Centro de Salud con Servicios Ampliados es una unidad de atención primaria cuya estructura no permite la atención de pacientes graves, pero que está cumpliendo su función de diagnóstico oportuno fortalecida hoy por una Unidad Móvil de Toma de Muestra.



Los cuidados hospitalarios para pacientes con complicaciones son paliativos para aminorar los síntomas que presenten, para que los enfermos sobrelleven el periodo de enfermedad con las menos molestias posibles, o quienes fallezcan lo hagan sin sufrimiento.



En Huetamo, la unidad hospitalaria pertenece al IMSS-Bienestar, misma que, por su condición de rural, solo tiene capacidad para un reducido número de pacientes no graves.



Lo anterior, derivado de una serie de notas periodísticas que señalan la presunta muerte de un paciente por no haber recibido la atención médica requerida; reiterando que el Gobierno del Estado es garante de brindar la atención a las y los michoacanos que así lo requieran con la capacidad instalada, insumos, equipo y personal con el que se cuenta.



Con 107 casos confirmados, de los cuales 78 se mantienen activos y el fallecimiento de 4 personas, el CESS hace un llamado a las y los huetamenses a aplicar las medidas sanitarias que eviten el contagio, ya que esta es la única manera de evitar que sigan ocurriendo más muertes.