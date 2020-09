“En mi gobierno no hubo, no hay y no habrá gasolinazos”, insiste AMLO en la mañanera

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2020.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no habrá gasolinazos en el país; “nosotros hemos sostenido el compromiso de no aumentar los precios en términos reales. Desde que llegamos al gobierno no ha habido gasolinazos ni habrá gasolinazos, pero no queremos que los márgenes de ganancia sean excesivos de quienes se dedican a la distribución de los combustibles, que no haya abusos y que además se den litros de a litro, que no se le robe al consumidor”, insistió el mandatario.

Por eso es importante mantener esta información, que lo ha hecho muy bien Ricardo Sheffield, el procurador federal del Consumidor. Ellos hacen constantemente investigaciones de precios y por eso se puede informar a los ciudadanos, no sólo en este caso, sino en todo. La procuraduría lleva a cabo un seguimiento sobre los precios y tiene un sistema de información al público, pero esta conferencia de los lunes permite que más gente se informe; dijo el presidente AMLO en la mañanera de hoy.