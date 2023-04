En México se ha apostado por el desmantelamiento del aparato productivo nacional: Julieta Gallardo.

Recordó que el gobierno del país instrumentó una serie de medidas que pretendían evitar su incremento, todas ellas pretendían del lado de la demanda frenar la bajada del consumo, dejando nuevamente a su suerte a los productores.



En México se ha apostado por el desmantelamiento del aparato productivo nacional se han eliminado los programas y los apoyos y del lado de la oferta no hay nada, nadie, sólo una política clara de desolación recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante de la Comisión de Desarrollo Rural de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.



“El riesgo en la salud de los consumidores es para el Gobierno de la República un asunto sin importancia, el control de precios a través de eliminar aranceles o hacer acuerdos con los supermercados suprimiendo controles en cuanto a la calidad de los productos, se suponía una medida temporal que ha prevalecido y no ha solucionado el problema”.



La integrante de la Representación Parlamentaria recalcó que tales medidas dejaron a los productores aún más indefensos ante las mercancías importadas, en donde su única perspectiva frente a la terrible indefensión en la que se les colocó era la producción para el autoconsumo.



“El fortalecimiento del aparato productivo nacional hoy es una utopía ante las otras urgencias nacionales. No se ve ninguna esperanza para el campo, los excedentes petroleros van para frenar la inflación de energéticos. La pobreza de más de 80 por ciento de hogares asfixiados por las deudas con bancos se mantendrá porque los bancos son intocables porque injustamente lo son sus usureras y desproporcionadas comisiones”.