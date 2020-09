En México se debe garantizar justicia y vida libre de violencia contra mujeres: Wilma Zavala

En México el acceso a la justicia en los casos de feminicidio y homicidio doloso contra las mujeres debe ser una realidad, pero ninguna justicia será suficiente si no se educa en el amor, el respeto y sororidad, subrayó la diputada Wilma Zavala Ramírez, quien convocó a que en el Congreso del Estado se dictaminen a la brevedad las iniciativas para la protección de ellas, así como la que propuso para incrementar las penas para quienes agredan y atenten contra ellas.

La diputada integrante de la LXXIV Legislatura en Michoacán, dijo que el combate a la violencia no podrá ser efectivo, mientras autoridades y sociedad no caminen en una misma ruta, pues no solo se requieren gobiernos sensibles y responsables que cumplan con lo que les marca la Ley, sino sociedades que se transformen y sean empáticas con las causas de las mujeres, que defienden una sociedad equitativa, igualitaria y con pleno ejercicio de los derechos de todas y todos.

El caso de Jessica González es reflejo de la grave situación que vivimos en nuestro país, lo cual obliga a todas y todos a unirnos y seguir trabajando desde todas las trincheras en el combate a la violencia contra las mujeres.

Wilma Zavala manifestó sus condolencias a los familiares de Jessica y su confianza en las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado, para detener a quienes sean responsables de este aberrante hecho y para que este caso y ni ninguno otro quede impune.

Demandó a que en México se garantice la justicia a las mujeres víctimas de feminicidios y a combatir con toda la fuerza necesaria la violencia que sufren miles de mujeres y niñas en nuestro país.

“Me sumo a la voz de justicia, no podemos seguir viviendo con miedo. Lamento profundamente la pérdida de Jessica. Exigimos que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. Soy parte del grito de las mujeres que claman un entorno libre de violencia para todas e igualdad”.

Recordó que este año presentó una iniciativa en la que propone el incremento en la pena por el delito de feminicidio y adiciona como agravantes cuando la víctima mujer se encuentre en desventaja, estado de indefensión y se abuse de su estado para dañarla o privarla de la vida.

En ese contexto, urgió a que, en el Congreso del Estado, ésta y todas iniciativas pendientes en la materia se dictamen a la brevedad, al referir que no se puede bajar la guardia hasta las mujeres tengan garantizada la justicia y un entorno libre de violencia.

Hizo mención que para hacer efectivas las sanciones y penas contra la violencia de género y el feminicidio, con la visión de proteger a mujeres y niñas, y para que no exista impunidad, propuso reformar el Código Penal del Estado y planteó agravar las penas y ampliar las causales de feminicidio.

Cabe señalar que en su propuesta propone también que quien cometa el delito de feminicidio, se le impondrá una pena de cuarenta a cincuenta años de prisión y de 500 a 1000 mil días de multa.