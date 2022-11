En materia de reforma electoral, no podemos entrar al juego de fuerzas a una guerra de vencidas: diputado Santiago Creel Miranda

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, afirmó que, en materia de reforma electoral no podemos entrar al juego de fuerzas oa una guerra de vencidas, sino abrir los espacios de diálogo para intercambiar ideas y ver cómo podemos enfrentar las dos visiones tan distintos de países.

Destacó que el árbitro electoral es la garantía de elecciones auténticas, libres y democráticas, por lo que todo lo que suceda en torno a la integración del Instituto Nacional Electora (INE), es crucial para nuestra República.

“No podemos entrar a una situación de juego de fuerzas porque eso sería en merma del árbitro electoral, aquí lo que debe de prosperar es la razón, debe de prosperar la memoria de la lucha de generaciones para arribar a este punto, al INE”, preciso.

En la conferencia de prensa que ofreció en el marco de la Sesión Ordinaria de este día, resaltó que, en lugar de las diatribas, descalificaciones, señalamientos e insultos, lo que debe buscarse es la unidad dentro de la diversidad de ideas, porque no somos enemigos, en todo caso, adversarios politicos.

“Y en vez de dividir al pueblo de México, lo que tenemos que estar pensando es en unidad, es en diálogo, es en el intercambio de ideas y no de insultos y no de señalamientos. No hacer una melaza de la historia a modo, siempre de un lado buenos y del otro lado malos, acabemos con eso”, subrayó.

Creel Miranda reiteró que, ante una reforma electoral, ya sea constitucional oa leyes secundarias, los recursos legales que tendrán la oposición serán la Acción de Inconstitucionalidad y el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía, conocidos estos últimos como jdc.

Los diputados mencionaron algunas de las temáticas que no podrán ser abordadas en la reforma electoral son: el financiamiento público a partidos, tiempos de Estado, integración del Consejo General del INE, las integraciones en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el sistema de mayorías relacionados y las reglas para el conteo de votos, entre otras.