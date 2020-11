En Lázaro Cárdenas se impulsan acciones en pro de las mujeres con MAM: Miriam Tinoco

La lucha para generar un entorno libre de violencia en todo momento debe ser permanente y desde todas las trincheras, se deben emprender acciones para apoyar a todas las mujeres, subrayó la coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado, Miriam Tinoco Soto, quien manifestó que en Lázaro Cárdenas con apoyo de Laura Carmona Oceguera se integraron a los trabajos que promueve la Red Estatal de Mujeres Apoyando a Mujeres.



Desde hace unos días expuso que se iniciaron los trabajos con esta red que preside la diputada Araceli Saucedo, y que en Lázaro Cárdenas se integró un equipo sólido que se está capacitando con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, que encabeza Adrián López Solís y diversas instituciones para brindar atención oportuna a las mujeres, así como prevenir y combatir la violencia.



Hizo mención que se están coordinando acciones con Laura Carmona y grupos de mujeres de Lázaro Cárdenas para emprender acciones permanentes de prevención y apoyar a todas quienes son víctimas de violencia.



Refirió que se tienen claro que unidas se podrá combatir la violencia que priva en México, la cual reconoció se ha incrementado de forma alarmante, ya que el Gobierno Federal ha sido omiso en implementar medidas integrales para erradicar la violencia de género, lo cual se refleja también en que en el 2021 se proyectan recortes presupuestales para programas de atención a las mujeres.



Miriam Tinoco recalcó que, en nuestro país, se debe garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, así como el acceso a la justicia en los casos de feminicidio y homicidio doloso contra miles.



Recalcó que, si bien existe un avance importante en la adecuación de nuestro marco normativo para combatir y castigar la violencia feminicida, éste resultará siempre insuficiente si no hay sentencias y los responsables no asumen las sanciones por sus actos y si desde todas las trincheras no se aporta para generar un entorno libre de violencia.



La legisladora reconoció el trabajo que en Michoacán se realiza para generar un entorno libre de violencia, para combatir, prevenir y erradicar este flagelo, es por ello que en Lázaro Cárdenas se sumaron a las acciones que emprende esta red, con la cual trabajarán de manera permanente y coordinada.



A su vez, reconoció la trayectoria y trabajo de Laura Carmona quien coordinará los trabajos en este municipio, y que sin duda hará un excelente trabajo con las lazarocardenses.