Artesanía michoacana, con 17 marcas colectivas vigentes

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2020.- El Gobierno de Michoacán, a través del Instituto del Artesano Michoacano (IAM), así como las y los artesanos de 16 localidades, coordinan acciones y suman recursos para proteger su patrimonio cultural, al registrar la marca colectiva de su comunidad, dándole la denominación de Región de Origen, señaló la directora general del IAM, María Emilia Reyes Oseguera.



Detalló que, a la fecha, se tienen 17 marcas colectivas vigentes registradas, dos en proceso de renovación y 19 en proceso de actualización y re obtención del registro por parte de la mesa directiva de artesanos, esto debido a que los artesanos pertenecientes a éstas cuentan con una avanzada edad.



La titular del IAM mencionó que la marca colectiva es el sello de una asociación o sociedad de artífices o productores legalmente constituidos, y su objetivo es distinguir sus productos en el mercado respecto de productos de terceros que no forman parte de esas asociaciones, a través de un logotipo y un control de calidad certificada por la misma asociación.



Refirió que, en cuanto a la marca colectiva de molcajetes de San Nicolás Obispo, al momento el Instituto del Artesano Michoacano (IAM), no ha recibido ninguna petición o solicitud por parte de los artesanos, no obstante, en cuanto exista se tiene la disponibilidad de asesorarlos para su obtención.



La funcionaria estatal agregó que actualmente las 17 marcas colectivas vigentes y las dos de renovación, han contado con el apoyo del IAM para los trámites jurídicos y con material promocional como etiquetas y empaque, incluso en dos de ellas, que son los rebozos de Aranza y guitarras de Paracho, se gestionaron en 2018 proyectos especiales con equipamientos y centros de producción que a la fecha siguen operando eficientemente.



Michoacán cuenta con 20 marcas colectivas vigentes que son:



1. Textil artesanal de Angahuan, Región de Origen.

2. Laca perfilada en oro de Pátzcuaro, Región de Origen.

3. Bordado de Santa Cruz Tzintzuntzan, Región de Origen.

4. Catrinas de Capula, Región de Origen.

5. Alfarería tradicional de Capula, Región de Origen.

6. Cantera de Morelia, Región de Origen.

7. Guitarras de Paracho, Región de Origen.

8. Cobre martillado de Santa Clara del Cobre, Región de Origen.

9. Esferas de Tlalpujahua, Región de Origen.

10. Bordados de Zacán, Región de Origen (en trámite de renovación).

11. Rebozos de Aranza, Región de Origen.

12. Manta artesanal de Pátzcuaro, Región de Origen.

13. Tejido artesanal de Turícuaro, Región de Origen.

14. Alfarería punteada de Capula, Región de Origen.

15. Alfarería de Zinapécuaro, Región de Origen.

16. Pasta de caña de maíz J´atzingueni.

17. Oro de Huetamo, Región de Origen (en trámite de renovación).

18. Huaraches de Sahuayo, Región de Origen.

19. Rebozos de la Piedad Región de Origen.