En el Día Mundial de la Diabetes, llaman a hacer conciencia y reconocerlo como un problema de salud pública

Morelia, Michoacán, a 15 de noviembre de 2020.- El Día Mundial de la Diabetes no es para celebrar, es para hacer conciencia y reconocer en este padecimiento un problema de salud pública, que requiere del esfuerzo de instituciones y sociedad para su atención, detección y control.



Lo anterior, en el marco del Día Mundial, que se conmemoró el 14 de noviembre, que este año lleva el lema “La enfermera y la diabetes”, debido a que estas trabajadoras de la salud pueden marcar la diferencia para las personas afectadas por la diabetes, porque los ayudan a controlar su enfermedad y prevenir complicaciones.



Actualmente en la entidad se tiene un registro de 18 mil 545 personas que viven con este padecimiento, de los cuales 5 mil 169 son hombre y 13 mil 376 mujeres; por ello, la promoción, prevención y hábitos saludables son la estrategia a seguir para el control de la enfermedad.



Importante mencionar que la probabilidad de tener complicaciones serias y enfermarse gravemente por la COVID-19 es mayor en las personas con diabetes que en quienes no tienen este padecimiento.



La SSM recomienda no bajar la guardia en la implementación de medidas sanitarias básicas, como el distanciamiento social, no salir de casa, lavarse las manos de manera constante, uso de gel antibacterial.



Así como mantenerse monitoreado por su médico para el control de su enfermedad, muchas de las unidades de la institución han establecido el mecanismo de consulta vía telefónica, donde el paciente recibe la atención del médico, activador físico, nutriólogo, sin tener que desplazarse al consultorio; así como algunos tutoriales de activación física.



Con estas acciones se busca incidir en la población a que implemente estilos de vida saludables que mejoren su calidad de vida, ya que una diabetes controlada equivale a una vida prolongada.