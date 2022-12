Emite PC y Bomberos de Morelia recomendaciones por temporada invernal

Morelia, Michoacán; 25 de diciembre de 2022.- Ante la temporada invernal y las bajas temperaturas, el Ayuntamiento capitalino que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Morelia, invita a extremar precauciones para evitar enfermedades.

En este marco, la Coordinación emite una serie de recomendaciones para coadyuvar a que la población esté alerta en esta temporada en la que niñas, niños y personas adultas mayores, son las más vulnerables y por ello debemos cuidarlas y cuidarnos todos.

Bajo este contexto, son más de 10 las sugerencias que se deben tomar en cuenta para que las familias morelianas puedan sobrellevar las bajas temperaturas sin eventualidades:

*¡Abrígate! Cúbrete con varias prendas, no solo te calientan mejor que una ropa gruesa, sino que podrás acondicionarte de acuerdo al lugar donde te encuentres.

*Toma líquidos calientes para que mantengas tu temperatura corporal.

*Come frutas y verduras ricas en vitamina A y C como la naranja, el limón, la guayaba, fresas, ciruelas, pimientos, brócoli, entre otras.

*Bebe mucha agua, mantener la hidratación corporal permite que el cuerpo regule

mejor su temperatura.

*Al salir de un lugar caliente, cúbrete boca y nariz.

*En caso de usar algún calefactor, horno o chimenea, mantén una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

*Evita el uso de anafres o braseros dentro de lugares cerrados.

*Presta atención especial a niñas y niños menores de 5 años y personas adultas

mayores.

*Apoya a personas en situación de calle que necesitan abrigo y atención ante las

bajas temperaturas.

*Protege a tus mascotas, recuerda que también son susceptibles al frío.

*En momentos extremadamente fríos y/o con vientos fuertes, limita la cantidad de

tiempo al aire libre, ya que la exposición prolongada hace que se esfuerce más el corazón y la presión arterial incremente.

*Protege tu rostro y cabeza, cubre boca y nariz para evitar aspirar el aire frío; los

cambios bruscos pueden provocar enfermedades en el sistema respiratorio.

*Usa suficientes cobijas durante la noche, que es cuando más baja la temperatura.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con el cuidado de las familias morelianas, con especial énfasis en niños, niñas, personas adultas mayores y mascotas, a quienes se les debe poner mayor atención en esta temporada invernal.