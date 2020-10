Eligen a nueva ganadora del concurso de Fotografía / Paisaje 2020

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2020.- Tras una segunda liberación, y al seguir los lineamientos de la convocatoria, el jurado determinó otorgar el Primer Premio en la categoría mayores de 35 años a “Espejo Encantado”, autoría de América Arzate, dentro del Concurso de Fotografía / Paisaje 2020, organizado por la Secretaría de Cultura de Michoacán.



Lo anterior como resultado de que se detectara que una de las fotografías premiadas no cumplía con las reglas del citado concurso.



Por lo anterior, se convocó nuevamente al jurado integrado por Laura Cohen, Javier Hinojosa y Gerardo Montiel Klint, así como a Isela Mora, jefa del Departamento de Artes Visuales, representante de la dependencia estatal, para estudiar el caso y proceder ante esta anormalidad. La reunión se efectuó el viernes 23 de octubre, a las 4 de la tarde.



En dicha sesión se revisó la fotografía ganadora “Paisaje Michoacano Campo Blanco” con autoría de Luis Alberto Fuentes Villanueva, así como la carta publicada por el mismo autor donde explicaba su confusión al fechar su fotografía equivocadamente. En su carta, Fuentes Villarreal acepta que su fotografía no fue realizada en 2019, año que era parte del lineamiento técnico estipulado claramente en las reglas y ficha de inscripción de la convocatoria.



En el acta complementaria quedó asentado lo siguiente: “Estudiamos detenidamente su carta y concluimos que no hubo dolo de su parte. Reiteramos que es un artista con gran talento y sabemos que esto no mermará su producción creativa, y esperamos ver más trabajo de su autoría en el futuro. Sin embargo, las reglas son claras en la convocatoria y debemos acatarlas cabalmente, por lo que se decidió retirar el premio por incumplimiento de fecha de realización estipulada”.



En dicho documento, también quedó de manifiesto que “tanto los organizadores del concurso, como el jurado, confían plenamente en los datos e información que cada participante adjunta en su ficha de registro. Comprobar y cotejar esa información sería tarea sumamente compleja, alargaría plazos y sería costosa ya que esto requiere de otro tipo de implementación y diagnóstico. Ya que participan imágenes realizadas en técnicas alternativas que son complicadas de datar, ya que no contienen archivos digitales con metadatos para comprobar fechas de realización y/o impresión o ejecución final de impresiones. A esto además habría que comprobar que los datos personales de cada participante son verdaderos. Creemos aún en la palabra de los participantes y por eso se aceptan los datos en su ficha como verdaderos”.



“Confiamos en que futuros concursos los participantes tengan la responsabilidad necesaria, para seguir confiando en la palabra en este tipo de certámenes”, señalaron los jueces.



El jurado decidió seguir con los lineamientos de la deliberación original, por lo que, ante las anotaciones de la sesión de trabajo, y luego de revisar el material de las menciones honoríficas, decidió otorgar unánimemente el Primer Premio en la categoría mayores de 35 años a la fotografía “Espejo Encantado”, con autoría de América Arzate, a quien extendió una felicitación por su propuesta y talento.



Los jueves externaron su confianza en que esta medida apuntale al concurso y a los creadores que participaron en esta emisión, así como a los futuros concursos.