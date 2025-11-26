Morelia, Mich., a 26 de noviembre de 2025.- La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la, 21/a. Zona Militar, hace del conocimiento que durante el año 2026 se reduce el Adiestramiento de 44 a 13 Sesiones Sabatinas (3 meses), en los Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, los cuales se integraran en 2 escalones por año como a continuación se indica:

2 Escalones con 13 Sesiones Sabatinas.

Del 14 de febrero al 9 de mayo del 2026.

Del 1 de agosto al 24 de octubre del 2026.

Entrega de constancia de culminación del S.M.N. al término de cada Escalón.

La liberación se realizará en el mes de diciembre del 2026.

Para mayores informes los interesados pueden comunicarse a la Oficina de Reclutamiento de la 21/a. Zona Militar al número telefónico 443 314 0991, Ext. 1018.

Con estas acciones, el Ejército, Fuerza Aérea Mexicanos y Guardia Nacional, reafirma su compromiso con el pueblo de México, contribuyendo a realizar acciones cívicas y obras sociales tendientes al desarrollo y progreso del país.

Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la Gran Fuerza de México.