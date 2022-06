“El PRI y su mensaje”. El análisis de Christián Gutiérrez en Esfera Pública

Esfera Pública

“El PRI y su mensaje”.

Hablemos de algo simple de comprender en la comunicación: qué es un mensaje.

Quiero decirles que, entre asesorados y alumnos, con mucha frecuencia me encuentro con que “ya saben lo que es un mensaje” y me aseguran cosas como esto:

“El mensaje, es la idea que se transmite”.

Esa es su idea de lo que es un “mensaje”, y desde luego, están en un error.

Para ejemplificar lo que sí es un mensaje, hablaré del PRI como partido político a nivel nacional y de Michoacán.

Parto de lo básico: ¿qué es un mensaje? Y me gusta explicarlo con una idea muy sencilla de comprender. Un mensaje, es aquello que la gente recuerda después de que dejas de comunicar.

Esto parece muy simple, pero es tan complicado de comprender para algunos políticos y mucho más difícil de que logren comunicar mensajes de manera efectiva. La razón es una sola: están acostumbrados a tirar rollos que nadie recuerda y nadie los recuerda por dos cosas:

a) Son “discursos” muy extensos.

b) No utilizan todos los lenguajes que podrían utilizar. Se limitan al lenguaje verbal y dejan de lado el paraverbal y el corporal.

Los dos ejemplos: