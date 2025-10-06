Morelia, Michoacán 6 de octubre de 2025.- El PRD Michoacán defenderá las acciones y propuestas que se encaminan en la defensa de la democracia del país. Octavio Ocampo, dirigente estatal del partido, adelantó que en el marco del análisis y discusión de la Reforma Electoral, el instituto político defenderá la representación proporcional, la permanencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y respaldará la eliminación del fuero, advirtiendo que el país no puede retroceder en los avances democráticos conquistados por la izquierda.

El dirigente estatal, Octavio Ocampo informó que el PRD Michoacán participará en el foro estatal del próximo 16 de octubre con una ponencia que refleje la visión de una izquierda progresista, “comprometida con fortalecer la democracia sin poner en riesgo los logros por los cuales luchó el partido y las causas sociales que le dieron origen”.

Ocampo precisó que el PRD está a favor de una reforma electoral que amplíe derechos y transparencia, pero no de una que concentre poder o reduzca la pluralidad política.

“Necesitamos defender la representación proporcional, porque es en las cámaras donde recae la representación del pueblo. Ha sido una bandera histórica de la izquierda mexicana, no solo del PRD”, señaló.

El dirigente también reiteró que su partido coincide en eliminar el fuero, e incluso adelantó que Michoacán podría ser uno de los primeros estados en presentar una propuesta local en ese sentido.

“Estamos a favor de que se quite el fuero. Vamos a trabajar con el equipo que elaborará la iniciativa; no está mal que se dé ese paso, pero debemos cuidar la representación proporcional y los organismos locales electorales”, subrayó.

En el contexto nacional, Ocampo informó que el PRD impulsa la creación de un Frente Nacional de Partidos Locales de Izquierda, integrado inicialmente por Michoacán, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Zacatecas y Tlaxcala, con el propósito de coordinar una ruta común ante la discusión de la reforma.

“Hoy coincidimos en dejar atrás los errores del pasado. Quienes tomaron decisiones que desviaron la ruta del PRD ya no están. Esta nueva generación construye desde las bases un proyecto de izquierda progresista, con contenido ideológico y compromiso democrático”, afirmó.

Ocampo enfatizó que el PRD Michoacán mantendrá su defensa de la pluralidad, la diversidad política y la autonomía de las instituciones electorales. También adelantó que el partido buscará reunirse con Pablo Gómez y Lázaro Cárdenas Batel, integrantes de la comisión encargada de la reforma, para plantear directamente sus propuestas.

“La reforma electoral no puede discutirse sin abordar la injerencia de los poderes fácticos en los procesos electorales. Debe ser un debate amplio, con participación de las fuerzas políticas, académicas y sociales”, puntualizó.

El foro estatal del 16 de octubre será la antesala de un foro nacional del PRD en el que se presentarán las conclusiones de los comités estatales del partido sobre los alcances, riesgos y perspectivas de la reforma electoral en curso.