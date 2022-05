El PRD acusa a Bedolla de violentar regulación en materia electoral

Morelia, Michoacán, a 30 de Mayo de 2022.-Integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), coincidieron en señalar que el gobernador michoacano violenta la reglamentación en materia electoral al acudir a las campañas proselitistas de los estados en donde hay elecciones, y desatiende las responsabilidades que le confiere la Constitución con el pueblo de Michoacán.

“Lamentamos mucho que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, descuide sus responsabilidades y que en una clara violación a la Ley electoral, porque el artículo 61 del Código electoral, establece que el gobernador de Michoacán no puede incidir por sí o por terceras personas en los procesos electorales”, sostuvo Octavio Ocampo Córdova, presidente del PRD.

Y agregó: “Además de ir a incidir en otros estado de la República, es muy grave que ni el Congreso de Michoacán tuvo a bien notificar su ausencia cuando estuvo fuera del territorio estatal, pero más aún, es una irresponsabilidad lo que hace el gobernador, porque no cumple con lo que le mandata la Constitución, tiene desatendido el estado, seguimos viviendo un grave problema de violencia, de inseguridad, no hay paz, no hay armonía, y eso es lamentable”.

Octavio Ocampo deploró la falta de transparencia que persiste en el gobierno estatal y el presumible uso de recursos públicos para temas partidistas e incidir en las elecciones que se realizan en diversos estados.

Ejemplificó que así como la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, que usa avionetas para sus traslados, así también ocurre en Michoacán, por lo que el PRD solicitará la información de la bitácora de vuelos de las aeronaves del estado, además se solicitará información respecto a si el gobernador informó al Poder Legislativo que saldría del estado.

“Están haciendo uso de los recursos públicos de los michoacanos no sólo para trasladarse a otras entidades, sino también para incidir en resultado electoral del 5 de junio; y eso lo vamos a denunciar, y exigir que el gobernador atienda sus obligaciones con las y los michoacanos”, afirmó.

Octavio Ocampo, ha continuado su recorrido en los municipios de Rodeo, Nombre de Dios y Pueblo Nuevo, en el estado de Durango, para reforzar las candidaturas de la coalición y en el cierre de campaña del candidato a la gubernatura por la coalición PRD, PAN y PRI, Esteban Villegas.

“El 5 de junio, el PRD jugará un papel fundamental y la aportación de votos será lo que permitirá hacer la diferencia en este proceso electoral; vamos a dar sorpresas”, dijo.

Por su parte, Fanny Santiago, Secretaria de Comunicación Política del PRD nacional, destacó que la coalición de los partidos PRD, PAN y PRI, alcanzará los triunfos en la mayoría de los estados el próximo 5 de junio.

Fanny Santiago destacó que se ha reforzado el trabajo de comunicación, difusión y transparencia para que la ciudadanía tenga mejores herramientas para elegir a gobernantes, “es importante recuperar espacios y derechos que quieren quitarnos desde el oficialismo”, apuntó.

El 5 de junio se realizarán elecciones en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo, en donde la ciudadanía saldrá a votar por las propuestas de la coalición del PRD, PAN y PRI.