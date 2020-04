Morelia, Michoacán, a 24 de abril de 2020.- El Gobierno del Estado, encabezado por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, a través del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, mantiene la entrega de créditos en el marco del Plan Económico Emergente, en apoyo al autoempleo y a las microempresas del estado.



Tal es el caso de David, quien hace tres años decidió abrir su propio negocio de comida en el centro Histórico de Morelia. David cuenta que se empleó como asalariado en una empresa de la capital michoacana, sin embargo, su esposa estaba embarazada y tuvo que faltar y lamentablemente fue despedido después de cuatro años de trabajo.



Decidió que no podía quedarse con los brazos cruzados, pues había una familia que mantener, así que decidió poner un local donde vendería solamente botanas y hamburguesas. Empezó a posicionarse hasta que, en 2018, durante el temblor, su casa se vino abajo, pues era de adobe, y perdieron todo.



Tuvo que pagar muchas multas a tal grado de cerrar su negocio, pues se habían quedado sin dinero. Pero no se rindió y pudo volver a hacer su casa e inició desde cero vendiendo comida a domicilio por medio de una plataforma en la cochera de su casa. Fue así que levantó su negocio innovando con nuevos platillos.



Para inicios del 2020, David ya estaba aclientado, pero empezó a tener bajas ventas debido a la contingencia del COVID-19, es por ello que inició el trámite en la página www.planemergentemichoacan.com, llenó su solicitud, juntó los requisitos y se registró en la plataforma.



Señala que “la situación está muy difícil y ya pensaba en volver a cerrar mi negocio y quizá ya no abrir nunca más o tardar medio año en iniciar nuevamente, me desesperé mucho porque pasaba el tiempo desde que realicé el trámite y no sabía nada”.



Añade: “Para mi este crédito es como si recibiera una cantidad mayor, al momento de recibir mi orden de pago para mí fue un respiro, este crédito lo vino a levantar, a diferencia de los demás negocios. Yo antes no creía en el gobierno, pero hoy sí creo porque se preocupan por los ciudadanos, sólo hay que tener paciencia, en mi caso, gracias a este apoyo lo salvaron.”



A pesar de las complicaciones, David no se rindió y, por el momento, con este crédito, podrá seguir trabajando en su negocio de comida.