“El Mencho” Oseguera, pide a los demás cárteles no meterse con sacerdotes, doctores y maestros. “Que la guerra sea entre nosotros”, convoca líder del CJNG

En un video que circula en las redes sociales, una persona acompañada de por lo menos 15 sujetos fuertemente armados, y que dice ser Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), envía un mensaje a los demás cárteles de la delincuencia: “Los invito a no meterse con sacerdotes, doctores, enfermeras ni maestros que van a las rancherías”.

"Que la guerra sea entre nosotros; no meterse con ninguna religión", pide Nemesio Oseguera Cervantes a través de un video; el mensaje circula a unos días del asesinato de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua y las recientes agresiones a religiosos.https://t.co/6VEH0WPPa9 pic.twitter.com/ysX1sfQ1Jk — Proceso (@proceso) July 8, 2022 (Video tomado de @proceso)

En el video de duración de 1 minuto, se aprecian por lo menos 14 hombres con uniformes tipo militar cargando armas barrett. Un hombre que dice ser “El Mencho”, menciona “por este medio me comunico con todos los cárteles para invitarlos a que la guerra sea entre nosotros y no meternos con quien no nos debemos de meternos”.

Redacción VANoticias