El café tiene semana de inestabilidad climática y volatilidad.

El mercado de futuros de café arábica cerró este viernes (16) con una devaluación de los principales contratos en la Bolsa de Valores de Nueva York (ICE Future US).

El 23 de septiembre cayó 220 puntos, cotizando a 180,75 centavos/lbp, el 23 de diciembre bajó 225 puntos, valiendo 179 centavos/lb, el 24 de marzo bajó 215 puntos, cotizando a 179,15 centavos/lb y el 24 de mayo tuvo una devaluación de 215 puntos , con un valor de 179,15 centavos/lbp.

La semana estuvo marcada por el sector siguiendo la evolución de la cosecha brasileña. La cosecha avanzó a buen ritmo en el sur de Minas Gerais, pero las lluvias de los últimos días interrumpieron los trabajos, además de provocar la caída de frutos y generar preocupaciones sobre la calidad de la cosecha. La información fue divulgada por Cooxupé este viernes (16) en una entrevista con Noticias Agrícolas.

Además, Carlos Augusto Rodrigues de Melo -presidente de la cooperativa-, señaló que la demanda sigue siendo débil y el mercado está bloqueado. A pesar de la lentitud, la cooperativa no ve preocupación por el consumo de la bebida y cree en compras más acaloradas en los próximos meses.

En la Bolsa de Valores de Londres, Robusta también está en el lado negativo de la tabla. El 23 de septiembre disminuyó US$ 10 por tonelada, cotizando a US$ 2747, el 23 de noviembre disminuyó US$ 11 por tonelada, con un valor de US$ 2660, el 24 de enero disminuyó US$ 4 por tonelada, cotizado por EE.UU. $ 2591 y el 24/03 tuvo una baja de US$ 7 por tonelada, negociada en US$ 2561.