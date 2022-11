Diputados prevén que el 29 o el 30 de noviembre pase al Pleno el dictamen de reforma electoral para su discusión

Palacio Legislativo, 19-11-2022 (Notilegis).- El diputado Hamlet García Almaguer (Morena), prevé que el martes 29 o miércoles 30 de noviembre pase al Pleno el dictamen de reforma electoral para su discusión.

En rueda de prensa, recordó que, en días pasados, informó que el día miércoles 23 de noviembre se circulará entre los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Reforma Política-Electoral y de Gobernación, el anteproyecto de dictamen, posteriormente pasarlo al Pleno.

“La idea sería votarlo el 29 de noviembre, en comisiones y dependiendo de la calendarización de las sesiones del Pleno, por el requisito de publicidad del dictamen podría agotarse el mismo 29 o 30 de noviembre en el Pleno”, reiteró.

Por lo anterior, García Almaguer señaló que cada instituto político y bancada asumirá su responsabilidad, por ejemplo, que “el PRI y PAN informen a la ciudadanía por qué van a votar en contra de reducir el presupuesto a partidos políticos; por qué van a votar en contra de reducir diputados y senadores; lo mismo que las bancadas del PRD y Movimiento Ciudadano”.

En otro tema, Hamlet García calificó de “irresponsables” las declaraciones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la convocatoria a la marcha del domingo 27 de noviembre.

“Dice el gobernador Alfaro que hacen falta más mesas de diálogo en el país. Decirle al gobernador que su partido, Movimiento Ciudadano, se levantó de la mesa de diálogo de la reforma política-electoral, ahí está el video cuando el diputado Salvador Caro, representante de MC en la Comisión de Puntos Constitucionales, rechazó participar en la instalación del grupo de trabajo de la reforma política-electoral”, añadió.

Comentó que el gobernador de Jalisco también le pidió al Presidente de la República que ya no polarice y que no debería de hacer marchas que eso no es para un Presidente, por lo que García Almaguer consideró que los presidentes en funciones pueden consultar al pueblo de México, solicitar su apoyo y acompañamiento y también participar de estas manifestaciones.

Él “habla desde el desconocimiento histórico y la demagogia; hay presidentes en la historia del país que han marchado, como el expresidente, Lázaro Cárdenas, en la década de los 30, con la nacionalización del petróleo”, en “la marcha del progreso”, concluyó.