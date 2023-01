Diputados federales del PAN exhortan a AMLO a cumplir con la ampliación a 4 carriles la autopista Siglo XXI; “no más atole con el dedo a los michoacanos”

A casi cinco años de su gobierno, las visitas de López Obrador han dejado únicamente fotografías y discursos de buena voluntad para los michoacanos, señalaron diputados federales de Acción Nacional, quienes demandaron al jefe del ejecutivo dar cumplimiento a los diversos compromisos como la federalización de la nómina y la instalación de las oficinas administrativas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el recién anunciado, ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI.

“Tenemos no meses, sino años, esperando que cumplan la federalización de la nómina, la instalación de las oficinas del IMSS, regresar la paz a la entidad y ahora, la ampliación de la autopista Siglo XXI. Ya casi se acaba esta administración y siguen en campaña, cuándo entenderán que queremos hechos, no promesas”, indicaron.

A unos días de iniciar el tercer período legislativo, los diputados federales de Acción Nacional, exhortaron al gobierno federal a cumplir con el compromiso público de ampliar la autopista Siglo XXI a cuatro carriles, tras recordar que en el presupuesto del 2023 no se etiquetaron recursos, pese a que fue una solicitud de la mayoría de los legisladores de oposición.

“Esperamos que no sea una mentira más de este gobierno porque la autopista es un tema que debe ser resuelto a la brevedad. Nosotros hemos tocado puertas en las dependencias federales, nos hemos reunido con los empresarios y hasta el momento no se ha establecido una fecha clara. Ahora el presidente visita la entidad y lo compromete, ¿deberíamos de creerle a alguien que se ha dedicado a mentirle a los michoacanos?”, expresaron.

Tras la visita del presidente de la República en el estado, los legisladores michoacanos reprobaron que López Obrador únicamente visite la entidad para tomarse fotografías y asegurar un compromiso con la entidad, que, en los hechos, no ha quedado claro.

“Son constantes las visitas del presidente de la República a Michoacán, pero no es con visitas como se resolverán los problemas que vive la entidad como la inseguridad y la violencia que no cesa. Además, reprobaron que Morena únicamente le de atole con el dedo a los michoacanos y comprometa cosas en cada visita, las cuales, hasta la fecha, no se han cumplido”, refirieron.