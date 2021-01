Diputado reprueba que vacuna contra Covid se utilice en beneficio de Siervos de la Nación, mientras mueren miles de mexicanos

Morelia, Michoacán.- En medio de esta contingencia sanitaria en la que han perdido la vida más de 141 mil mexicanos, resulta reprobable que en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, se beneficie a los Siervos de la Nación y funcionarios de Morena, que no son parte de la primera línea de batalla, como lo establece la propia Federación en el Plan Nacional de Vacunación, condenó el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Unión.

El legislador federal por Michoacán lamentó las irregularidades que se han presentado desde que arrancó la campaña de vacunación, primero al no transparentar la adquisición y posteriormente al no cumplir con los procesos para su aplicación.

Asimismo, calificó que la renuncia de Miriam Esther Veras Godoy, Jefa de Vacunación, evidencian las irregularidades y fallas que se están cometiendo en la aplicación, más aún cuando se ha priorizado beneficiar a los promotores electorales del Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador, quiénes han resultado favorecidos con la misma, mientras que miles de familias se debaten entre la vida y la muerte.

Con estas acciones se demuestra que la corrupción y el agandalle no es cosa del pasado, ni de otros gobiernos, si no está más que presente en la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quién ha pregonado que estas cosas no sucederían en su gobierno, con lo que otra vez, vuelve a mentir al pueblo de México.

Lupillo Aguilera reprobó que, en esta estrategia de vacunación, se juegue con la vida, ya que día a día mueren miles de personas, sin embargo, el gobierno de México centraliza la aplicación y prioriza el beneficiar a los operadores políticos de Morena, mientras los hospitales están colapsando.

El diputado federal por Michoacán exigió a la Federación frenar las irregularidades que se están presentando en esta campaña de vacunación y, priorizar al personal médico que día a día está exponiendo su vida, así como a los sectores más vulnerables, y que sean congruentes con lo que se dice y se hace. Hoy queda claro que esta campaña de vacunación contra el COVID-19, se está utilizando con fines políticos además que es condenable que se esté jugando con la salud y vida del pueblo de México