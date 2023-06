Diego Cocca revela jugadores que podrían perderse la Copa Oro con el Tri

El entrenador de la Selección Mexicana, Diego Cocca, se ha negado a especular sobre los jugadores que podrían abandonar la concentración después de la actividad de la Selección Mexicana en el Final Four.

Recientemente se ha hablado de la posibilidad de que algunos jugadores no participen en la Copa Oro debido a asuntos profesionales en sus respectivos clubes, así como por una supuesta inconformidad con la gestión del timonel argentino.

Cocca afirmó que no dará información si no es veraz y si no se dan nombres. El entrenador aseguró que los jugadores están concentrados y con ganas, y que habrá rotaciones en el próximo partido contra Panamá.

Un jugador de la Selección Mexicana, Alexis Vega, continúa con molestias en la rodilla derecha, una dolencia que acarrea desde la Liguilla pasada y que no le ha permitido entrenar de lleno con el conjunto nacional.

Cocca aseguró que esperarán hasta el último momento para saber si es viable contar con Vega para la Copa Oro, de no ser así el jugador del Rebaño causaría baja.

Cocca admitió que ha habido acercamientos por parte de los jugadores con inquietudes acerca de la lejanía del campo entrenamiento y la logística bajo la que se rige el equipo. El entrenador aseguró que muchos jugadores le han dicho en la cara que la cancha a la que los mandaron no les gustaba y que los entrenamientos son largos porque es importante que el jugador entienda la idea de juego.

Después de la derrota en el Final Four, Cocca afirmó que lo único que resta es enfocarse en el siguiente encuentro y revertir la situación del conjunto tricolor. El entrenador aseguró que hay que identificar los errores para no volver a cometerlos en el futuro y que hay que demostrar que están fuertes después de una derrota tan importante